தனியாா் மருத்துவமனை விடுதியில் செவிலியா் தற்கொலை
கோவையில் உள்ள தனியாா் மருத்துவமனை மகளிா் விடுதியில் செவிலியா் தூக்கிட்டுத் தற்கொலை செய்து கொண்டாா்.
தற்கொலை - கோப்புப் படம்
கோவையில் உள்ள தனியாா் மருத்துவமனை மகளிா் விடுதியில் செவிலியா் தூக்கிட்டுத் தற்கொலை செய்து கொண்டாா்.
மயிலாடுதுறை மாவட்டம், தரங்கம்பாடி நடுக்காணி பகுதியைச் சோ்ந்தவா் முத்துகிருஷ்ணன் மகள் கிருத்திகா (21). இவா் கோவை டாடாபாத் டாக்டா் அழகப்பா செட்டியாா் சாலையில் உள்ள தனியாா் மருத்துவமனையில் கடந்த ஓராண்டாகச் செவிலியராகப் பணியாற்றி மருத்துவமனை மகளிா் விடுதியில் தங்கியிருந்தாா். கடந்த நவம்பா் 11-ஆம் தேதி மாலை 6.45 மணியளவில் தோழியான பிரியதா்ஷினியிடம் பேசிய கிருத்திகா, இரவு 7 மணிக்குப் பணிக்குச் செல்ல இருப்பதாகத் தெரிவித்துள்ளாா்.
இந்நிலையில், இரவு 7.15 மணியளவில் மற்றொரு தோழியான கீா்த்திகா பணி முடிந்து அறைக்குத் திரும்பியபோது கதவு உள்பக்கமாகப் பூட்டப்பட்டிருந்தது.
இதுகுறித்து விடுதி வாா்டன் குருதேவிக்குத் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. காவலாளி ராஜேஷ் உதவியுடன் கதவை உடைத்து உள்ளே சென்று பாா்த்தபோது, கிருத்திகா துப்பட்டாவால் தூக்கிட்டுத் தற்கொலை செய்து கொண்டது தெரியவந்தது.
இதுகுறித்த புகாரின்பேரில், ரத்தினபுரி காவல் உதவி ஆய்வாளா் கஜேந்திரன் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகிறாா்.
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