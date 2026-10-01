முதல்வரின் தடுமாற்றம் மாற்றத்துக்கு அறிகுறி: நயினாா் நாகேந்திரன்
முதல்வரின் தடுமாற்றம் பெரும் மாற்றமாக அமையும் என பாஜக மாநிலத் தலைவா் நயினாா் நாகேந்திரன் வியாழக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
நயினார் நாகேந்திரன் - IANS
முதல்வரின் தடுமாற்றம் பெரும் மாற்றமாக அமையும் என பாஜக மாநிலத் தலைவா் நயினாா் நாகேந்திரன் வியாழக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
கோவை விமான நிலையத்துக்கு வியாழக்கிழமை வந்த அவா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது: தாராபுரத்தில் இருந்து நல்ல செய்திகளாக வருகின்றன. தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில், இரட்டை இலை சின்னத்தில் போட்டியிடக் கூடிய வேட்பாளருக்கு வெற்றி வாய்ப்புகள் அதிகமாக உள்ளன.
தாராபுரம் பிரசாரத்தில் பேசிய முதல்வரின் பேச்சில் தடுமாற்றம் இருந்தது. எதை எவ்வாறு கூற வேண்டும் என்பதே தெரியவில்லை. தடுமாற்றம்தான் பெரிய மாற்றமாக அவருக்கு அமையும்.
இதைச் செய்துள்ளோம், அதைச் செய்துள்ளோம் என்று தவெகவினா் பட்டியல் போடுகிறாா்கள். ஆனால், மகளிருக்கு ரூ.2,500 வழங்கப்பட்டதா? அனைத்து முதல்வா்களும் ஆட்சிப் பொறுப்பேற்றவுடன் கோப்புகளில் கையொப்பமிடுவாா்கள். அவா் எந்தக் கோப்பில் கையொப்பமிட்டாா்?
ஒரு நாளைக்கு 5 மணி நேரம் மின்வெட்டு ஏற்படுகிறது, பால் விலை உயா்ந்துள்ளது, பேருந்துக் கட்டணம் அதிகரித்துள்ளது, சொத்து வரி உயா்த்தப்பட்டுள்ளது, இப்படியே சென்றுகொண்டிருந்தால் இன்னும் நான்கு மாதங்களில் தமிழகத்தில் குடிப்பதற்குக்கூட பால் கிடைக்காது. இதுதான் தவெகவினரின் நிா்வாகம்.
தேசிய கல்விக் கொள்கையின் ஒன்பதாவது பாடப்புத்தகத்தில் செங்கோல் குறித்த தகவல்கள் இடம்பெற்றுள்ளது நல்ல விஷயம். அது மிகப்பெரிய வரலாறு. தமிழரின் பாரம்பரிய சின்னமான செங்கோல் இன்று நாடாளுமன்றத்திலும் உள்ளது. திருக்குறள் பல மொழிகளில் மொழிபெயா்க்கப்பட்டுள்ளது, ரஷிய அதிபா் புதின் வரும்போதுகூட திருக்குறளைத்தான் பரிசாக அளித்துள்ளோம். பிரிக்ஸ் மாநாட்டிலும் பரிசாக திருக்குறள்தான் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
170 உயிா்களைக் காப்பாற்றிய இந்திய விமானி ஸ்மித் மச்சாருக்கு பாஜக சாா்பில் பாராட்டுகளை தெரிவித்துக்கொள்கிறோம் என்றாா்.
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