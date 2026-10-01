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கோவை வந்த மு.க.ஸ்டாலின்: கட்சியினா் வரவேற்பு

திருப்பூா் மாவட்டம் தாராபுரம் இடைத்தோ்தலில் திமுக சாா்பில் போட்டியிடும் சுகன்யாவை ஆதரித்து பிரசாரம் மேற்கொள்ள, கோவைக்கு வியாழக்கிழமை வந்த முன்னாள் முதல்வரும், திமுக தலைவருமான மு.க. ஸ்டாலினுக்கு, அக்கட்சியினா் சாா்பில் வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.

கோவை விமான நிலையத்தில் முன்னாள் முதல்வா் ஸ்டாலினுக்கு வரவேற்பு அளித்த திமுகவினா்.

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திருப்பூா் மாவட்டம் தாராபுரம் இடைத்தோ்தலில் திமுக சாா்பில் போட்டியிடும் சுகன்யாவை ஆதரித்து பிரசாரம் மேற்கொள்ள, கோவைக்கு வியாழக்கிழமை வந்த முன்னாள் முதல்வரும், திமுக தலைவருமான மு.க. ஸ்டாலினுக்கு, அக்கட்சியினா் சாா்பில் வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.

திருப்பூா் மாவட்டம், தாராபுரம் சட்டப்பேரவை இடைத்தோ்தலில் திமுக சாா்பில் போட்டியிடும் சுகன்யாவை ஆதரித்து, திமுக தலைவரும், முன்னாள் முதல்வருமான மு.க.ஸ்டாலின் வெள்ளிக்கிழமை (அக்டோபா் 2) பிரசாரம் மேற்கொள்ள உள்ளாா்.

இதற்காக சென்னையில் இருந்து விமானம் மூலமாக கோவைக்கு வியாழக்கிழமை வந்த அவருக்கு திமுக மேற்கு மண்டலப் பொறுப்பாளா் வி.செந்தில்பாலாஜி தலைமையில் கட்சி நிா்வாகிகள் வரவேற்பு அளித்தனா். இந்த வரவேற்பின்போது, முன்னாள் முதல்வா் ஓ.பன்னீா்செல்வம், முன்னாள் அமைச்சா் கே.என்.நேரு, திமுக துணைப் பொதுச்செயலாளா் ஆ.ராசா, திமுக மாவட்டச் செயலாளா்கள் துரை.செந்தமிழ்ச்செல்வன், தொண்டாமுத்தூா் ரவி, தளபதி முருகேசன், முன்னாள் அமைச்சா்கள் பொங்கலூா் நா.பழனிசாமி, வெள்ளக்கோவில் பெ.சாமிநாதன், மேயா் கா.ரங்கநாயகி, கோவை மக்களவை உறுப்பினா் கணபதி ப.ராஜ்குமாா், துணை மேயா் ரா.வெற்றிச்செல்வன் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.

கோவையில் இருந்து காா் மூலமாக ஒட்டன்சத்திரம் செல்லும் மு.க.ஸ்டாலின், அங்கு இரவு ஓய்வெடுக்கிறாா். வெள்ளிக்கிழமை (அக்டோபா் 2) காலை தாராபுரத்தில் சாலை வலம் (ரோடு ஷோ) நிகழ்வில் பங்கேற்கிறாா். தொடா்ந்து தாராபுரத்தில் மாலை நடைபெறும் பிரசாரப் பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு பேசுகிறாா். வெள்ளிக்கிழமை இரவு கோவை வந்தடைந்து விமானம் மூலமாக சென்னை திரும்ப உள்ளாா்.

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