நொய்யல் ஆற்றின் போக்கை மாற்றும் புதுக்காடு தடுப்பணை: சீரமைக்க கோவை குளங்கள் பாதுகாப்பு அமைப்பு வலியுறுத்தல்
கோவை, நரசீபுரம் பகுதியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள புதுக்காடு தடுப்பணை நொய்யல் ஆற்றின் போக்கை மாற்றும் வகையில் அமைக்கப்பட்டிருப்பதை சரி செய்ய வேண்டும் என்று கோவை குளங்கள் பாதுகாப்பு அமைப்பு வலியுறுத்தியுள்ளது.
புதுக்காடு தடுப்பணை பகுதியில் நொய்யல் ஆற்றின் முந்தைய, தற்போதைய வழித்தடத்தை விளக்கும் படம்.
கோவை, நரசீபுரம் பகுதியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள புதுக்காடு தடுப்பணை நொய்யல் ஆற்றின் போக்கை மாற்றும் வகையில் அமைக்கப்பட்டிருப்பதை சரி செய்ய வேண்டும் என்று கோவை குளங்கள் பாதுகாப்பு அமைப்பு வலியுறுத்தியுள்ளது.
இது தொடா்பாக அந்த அமைப்பின் ஒருங்கிணைப்பாளா் இரா.மணிகண்டன், கோவை மாவட்ட ஆட்சியா், நீா்வளத் துறை தலைமைப் பொறியாளா், செயற்பொறியாளா் ஆகியோருக்கு அனுப்பியுள்ள கடிதத்தில் கூறியிருப்பதாவது:
நரசீபுரம் பகுதியில் நொய்யல் ஆற்றின் குறுக்கே புதுக்காடு பகுதியில் தடுப்பணை அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இது தொடா்பாக கோவை குளங்கள் பாதுகாப்பு அமைப்பு சாா்பில் கள ஆய்வு மேற்கொண்டோம். அதன் அடிப்படையில், அப்பகுதியில் தொழில்நுட்பப் பிழைகள், கட்டமைப்புச் சேதங்கள், விதிமீறல்கள் இருப்பதை அறிகிறோம். தடுப்பணை பகுதியில் இயந்திரங்களைப் பயன்படுத்தி, ஆற்றின் இயற்கை வழித்தடத்தை அறிவியல் முறைக்கு மாறாக அகலமாகவும், ஆழமாகவும் வெட்டியுள்ளனா். இது ஆற்றின் இயல்பான சமநிலையை பாதிக்கிறது. அத்துடன், ஆற்றின் இயற்கை வளைவுகள் மாற்றப்பட்டு கரைகளைப் பாதுகாத்து வந்த மரங்கள், தாவரங்கள் முழுமையாக அகற்றப்பட்டுள்ளன.
ஆற்றின் இயல்பான நீரோட்ட இயக்கங்கள் கடுமையாக சிதைக்கப்பட்டுள்ளன. குறுகிய, ஆற்றல்மிக்க ஓடை போன்ற பகுதி தற்போது செயற்கையான தேங்கிக் கிடக்கும் குளம்போல மாற்றப்பட்டுள்ளது. இதனால் சில இடங்களில் அதிகப்படியான மணல் படிவதும், வேறு சில இடங்களில் கரைகள் கடுமையாக இடிந்து விழுவதும் நிகழ்கிறது.
தடுப்பணையின் பக்கவாட்டில் இயற்கையாகவும், பல ஆண்டுகளாகவும் உறுதியுடன் அமைந்திருந்த கரையை சேதப்படுத்தி, அதே இடத்தில் தளா்வான மணலைக் குவித்துள்ளனா். மழைக்கால வெள்ளத்தில் இந்த மணல் அடித்துச் செல்லப்பட்டு அணையின் கட்டுமானத்துக்கு பாதிப்பு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.
மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் முறையான அனுமதியோ, நீரியியல் ஆய்வுகளோ இல்லாமல் ஆற்றின் இயற்கையான நீரோட்டத்தை மாற்றுவது நீராதாரங்களைப் பாதிக்கும் செயல் என்பதால் இந்த இடத்தில் கூட்டு கள ஆய்வு நடத்தவும், ஆற்றை சேதப்படுத்தியவா்கள் மீது சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கவும், பலவீனமாக இருக்கும் கரைகளை பலப்படுத்தும் செலவுகளை சம்பந்தப்பட்ட பணிகளைச் செய்த நிறுவனமே ஏற்கும்படி உத்தரவிடவும் வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டுள்ளாா்.
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