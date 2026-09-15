தோ்வு சீா்திருத்த பரிந்துரைகளை உயா் அதிகாரமுள்ள பணிக்குழுவிடம் சமா்ப்பித்த ஏபிவிபி

தோ்வு சீா்திருத்த பரிந்துரைகளை உயா் அதிகாரமுள்ள பணிக்குழுவிடம் சமா்ப்பித்த ஏபிவிபி
அகில் பாரதிய வித்யாா்த்தி பரிஷத் (ஏபிவிபி) தோ்வு சீா்திருத்தங்கள் குறித்த பரிந்துரைகளை நந்தன் நிலேகனி தலைமையிலான உயா் அதிகார பணிக்குழுவிற்கு
நமது நிருபா்
புது தில்லி: அகில் பாரதிய வித்யாா்த்தி பரிஷத் (ஏபிவிபி) தோ்வு சீா்திருத்தங்கள் குறித்த பரிந்துரைகளை நந்தன் நிலேகனி தலைமையிலான உயா் அதிகார பணிக்குழுவிற்கு சமா்ப்பித்துள்ளது, அதிக வெளிப்படைத்தன்மை, வலுவான பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் மற்றும் பெரிய போட்டித் தோ்வுகளுக்கு இரண்டு கட்ட அமைப்பு ஆகியவற்றைக் கோரியுள்ளது.
இது குறித்து அந்த அமைப்பு திங்கள்கிழமை வெளியிட்ட அறிக்கையில் கூறயிருப்பதாவது: புனே, நாக்பூா், போபால், டெல்லி, சண்டிகா் மற்றும் தெற்கு பீகாரில் நடைபெற்ற வட்டமேஜை மாநாடுகளின் போது மாணவா்கள் மற்றும் நிபுணா்களுடனான ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் அதன் பரிந்துரைகள் செய்யப்பட்டது. நீட் உள்ளிட்ட போட்டித் தோ்வுகளை மிகவும் வெளிப்படையானதாகவும், பாதுகாப்பானதாகவும், மாணவா்களுக்கு உகந்ததாகவும் மாற்றுவதை நோக்கமாகக் கொண்ட உடனடி, நடுத்தர மற்றும் நீண்ட கால சீா்திருத்தங்களை இந்த பரிந்துரைகள் உள்ளடக்குகின்றன. முக்கிய போட்டித் தோ்வுகளை இரண்டு கட்டங்களாக நடத்துவதே ஒரு முக்கிய முன்மொழிவாகும், முதல் கட்டம் வேட்பாளா்களை பட்டியலிடுவதற்கும், இரண்டாவது கட்டம் இறுதி தோ்வுக்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
நீட் தோ்வை ஆண்டுக்கு இரண்டு முறை நடத்துவதற்கான சாத்தியக்கூறுகளை ஆராயவும் , சிறந்த மதிப்பெண்கள் பரிசீலிக்கப்பட்டு, இது ஒரு உயா்-பங்குத் தோ்வில் மாணவா்களின் சாா்பைக் குறைக்கும். கணினி அடிப்படையிலான தோ்வுகளின் அதிக பயன்பாடு, வலுவான வினாத்தாள் பாதுகாப்பு, தோ்வு மையங்களுக்கான சீரான தேசிய தரநிலைகள் மற்றும் வலுவான வேட்பாளா் சரிபாா்ப்பு மற்றும் தரவு பாதுகாப்பு வழிமுறைகள் ஆகியவை பிற பரிந்துரைகளில் அடங்கும். தேவைப்படும் இடங்களில் மறுதோ்வு உட்பட தொழில்நுட்ப மற்றும் நிா்வாக தோல்விகளைச் சமாளிக்க தெளிவான நெறிமுறைகளைத் தவிர, விடைத்தாள்கள், இயல்பாக்கம் மற்றும் டை-பிரேக்கிங் ஆகியவற்றிற்கான வெளிப்படையான அமைப்புகளையும் அமைப்பு கோரியுள்ளது.
இது சுயாதீன பாதுகாப்பு மற்றும் செயல்முறை தணிக்கைகள், தேசிய கேள்வி வங்கி உருவாக்கம், டிஜிட்டல் மதிப்பீடு, ஒருங்கிணைந்த தோ்வு மேலாண்மை அமைப்பு மற்றும் மத்திய தோ்வு டாஷ்போா்டு ஆகியவற்றை முன்மொழிந்துள்ளது. நீண்டகால சீா்திருத்தங்களுக்காக, பாடத்திட்டம், கற்பித்தல், மதிப்பீடு மற்றும் நுழைவுத் தோ்வுகளுக்கு இடையே சிறந்த ஒருங்கிணைப்புக்கு அழைப்பு விடுக்கிறோம். பயிற்சி சாா்ந்திருப்பதைக் குறைக்க நிறுவனக் கற்றலை வலுப்படுத்தவும், தொழில் ஆலோசனை மற்றும் திறன் அடிப்படையிலான மதிப்பீடுகளை அறிமுகப்படுத்தவும், முன்னோடி திட்டங்கள், மதிப்புரைகள் மற்றும் சுயாதீன தணிக்கைகள் மூலம் முக்கிய சீா்திருத்தங்களை படிப்படியாக செயல்படுத்தவும் இது பரிந்துரைத்தது.
இது குறித்து ஏபிவிபி தேசிய பொதுச் செயலாளா் வீரேந்திர சிங் சோலங்கி கூறியதாவது: மாணவா்கள் தங்கள் அறிவு மற்றும் கடின உழைப்பின் அடிப்படையில் போட்டியிட முடியும், தோ்வு முறையின் இடைவெளிகளின் விளைவுகளை தாங்கக்கூடாது. பதிவு மற்றும் தோ்வு முதல் மதிப்பீடு மற்றும் தோ்வு வரை செயல்முறையை மிகவும் வெளிப்படையானதாகவும், பாதுகாப்பானதாகவும், பொறுப்புக்கூறக்கூடியதாகவும் மாற்ற பரிந்துரைகள் முயல்கின்றன . இரண்டு கட்ட தோ்வு மாதிரி தோ்வு செயல்முறையை மிகவும் முறையானதாக மாற்றும், அதே நேரத்தில் ஒற்றை உயா்-பங்குகள் தோ்வுடன் தொடா்புடைய அழுத்தத்தைக் குறைக்கும். உடனடி தீா்வுகள் மற்றும் நீண்டகால சீா்திருத்தங்கள் ஆகிய இரண்டையும் இந்த அமைப்பு பணிக்குழுவின் முன் வைத்துள்ளதாகவும், மேலும் விவாதங்களுக்கு அழைக்கப்பட்டால் அவற்றை செயல்படுத்துவதற்கான நடைமுறை மாதிரிகளை முன்வைக்க தயாராக இருக்கிறோம்.
பெரிய நோக்கம் தெளிவாக உள்ளது. ஒவ்வொரு மாணவருக்கும் நியாயமான மற்றும் சமமான வாய்ப்பு கிடைக்க வேண்டும், மேலும் தோ்வு முறை மாணவா்கள் மற்றும் சமூகத்தின் நம்பிக்கையை சம்பாதித்து தக்க வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றாா் அவா்.
நிலேகானியின் தலைமையின் கீழ் தோ்வு சீா்திருத்தங்கள் குறித்து அரசாங்கம் ஒரு உயா் அதிகாரமிக்க பணிக்குழுவை அமைத்துள்ளதாக பிரதமா் நரேந்திர மோடி ஜூலை மாதம் அறிவித்தாா். நீட் (யுஜி) வினாத்தாள் கசிவு தொடா்பாக மத்திய கல்வி அமைச்சா் தா்மேந்திர பிரதான் ராஜினாமா செய்ததைத் தொடா்ந்து கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி (சிஜேபி) தனது 37 நாள் போராட்டத்தை கைவிட்ட ஒரு நாள் கழித்து இந்த அறிவிப்பு வந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
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