அடிக்கடி பழுதான காா்: பெண் மருத்துவருக்கு ரூ.1.10 லட்சம் இழப்பீடு வழங்க உத்தரவு
புதிதாக வாங்கிய காா் அடிக்கடி பழுதானதால் மன உளைச்சலுக்கு ஆளான பெண் மருத்துவருக்கு ரூ.1.10 லட்சம் இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என்று காா் விற்பனை மற்றும் தயாரிப்பு நிறுவனங்களுக்கு கோவை மாவட்ட நுகா்வோா் நீதிமன்றம் புதன்கிழமை உத்தரவிட்டது.
உத்தரவு - கோப்புப் படம்
புதிதாக வாங்கிய காா் அடிக்கடி பழுதானதால் மன உளைச்சலுக்கு ஆளான பெண் மருத்துவருக்கு ரூ.1.10 லட்சம் இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என்று காா் விற்பனை மற்றும் தயாரிப்பு நிறுவனங்களுக்கு கோவை மாவட்ட நுகா்வோா் நீதிமன்றம் புதன்கிழமை உத்தரவிட்டது.
கோவை, சிங்காநல்லூரைச் சோ்ந்தவா் 28 வயது பெண். கண் மருத்துவரான இவா், கோவையில் உள்ள விற்பனையகத்தில் கடந்த ஆண்டு ஜனவரியில் ரூ.14.17 லட்சம் செலுத்தி புதிய காா் ஒன்றை வாங்கியுள்ளாா். அந்த காா் வாங்கிய சில நாள்களிலேயே இன்ஜின் பழுதாகி சாலையில் நின்ாம். உத்தரவாதக் காலம் அமலில் இருந்தபோதும் பழுது பாா்ப்பதற்காக அவரிடம் ரூ.1,109 கட்டணம் வசூலிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதேபோல, அடிக்கடி இன்ஜின் பழுதாகி வந்துள்ளது. இதையடுத்து, கோவை மாவட்ட நுகா்வோா் குறைதீா் ஆணையத்தில் அவா் வழக்குத் தொடுத்தாா்.
இந்த வழக்கை புதன்கிழமை விசாரித்த நீதிபதி தட்சணாமூா்த்தி, உறுப்பினா் சுகுணா ஆகியோா் அடங்கிய அமா்வு, சேவை குறைபாடு மற்றும் மன உளைச்சலுக்கு இழப்பீடாக ரூ.1 லட்சம், வழக்குச் செலவாக ரூ.10 ஆயிரம் என மொத்தம் ரூ.1.10 லட்சத்தை காா் விற்பனை மற்றும் தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் பாதிக்கப்பட்ட மருத்துவருக்கு வழங்க வேண்டும் என உத்தரவிட்டது.
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