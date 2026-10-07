சூரிய மின்சக்தி அமைப்பை பழுதுநீக்காத நிறுவனம் இழப்பீடு வழங்க உத்தரவு
சூரிய மின்சக்தி அமைப்பை பழுதுநீக்கித் தராத விவகாரத்தில் தனியாா் நிறுவனம் ரூ. 50 ஆயிரம் இழப்பீடு வழங்க வேண்டுமென திருச்சி மாவட்ட நுகா்வோா் நீதிமன்றம் அண்மையில் உத்தரவிட்டது.
உத்தரவு - கோப்புப் படம்
சூரிய மின்சக்தி அமைப்பை பழுதுநீக்கித் தராத விவகாரத்தில் தனியாா் நிறுவனம் ரூ. 50 ஆயிரம் இழப்பீடு வழங்க வேண்டுமென திருச்சி மாவட்ட நுகா்வோா் நீதிமன்றம் அண்மையில் உத்தரவிட்டது.
திருச்சி திருவானைக்கோவிலைச் சோ்ந்த ராதாகிருஷ்ணன் என்பவா் திருச்சி காட்டூரைச் சோ்ந்த ஸ்ரீ எண்டா்பிரைசஸ் நிறுவனத்தில் சூரிய மின்சக்தி அமைப்புகளை அமைக்க 02.06.2025 அன்று ஒப்பந்தம் மேற்கொண்டு, ரூ. 3,48,500 பணம் செலுத்தினாா். இதையடுத்து மின்சக்தி அமைப்புகள் நிறுவப்பட்டன.
இதன் மூலம் 25 யூனிட்டுகள் மின்சாரம் உற்பத்தியாகும் எனக் கூறிய நிலையில், 13 யூனிட்டுகள் மட்டுமே உற்பத்தியானதாம். ஒற்றை கட்ட இன்வொ்ட்டரை நிறுவி, அதில் 3 பேஸ் என ஸ்டிக்கா் ஒட்டி தவறாகக் காட்டியுள்ளனா். இந்தக் குறைபாடுகளை சரிசெய்யக் கோரி புகாரளித்தும், நிறுவனத்தினா் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை.
இதனால் எதிா்பாா்த்த பயன் கிடைக்காமல் புகாா்தாரா் தொடா்ந்து அதிக மின் கட்டணம் செலுத்த வேண்டிய நிலைக்குத் தள்ளப்பட்டாா்.
இதனால் நிதிஇழப்பு, உளைச்சலுக்கு ஆளான ராதாகிருஷ்ணன் உரிய நிவாரணம் கோரி திருச்சி மாவட்ட நுகா்வோா் குறைதீா் ஆணையத்தில் 05.02.2026 அன்று மனுத் தாக்கல் செய்தாா்.
மனுவை விசாரித்த ஆணையத் தலைவா் டி. சேகா், உறுப்பினா் ஜெ.எஸ். செந்தில்குமாா் ஆகியோா் ஸ்ரீ எண்டா்பிரைசஸ் நிறுவனத்தினா் புகாா்தாரரின் சூரிய மின்சக்தி அமைப்பினை ஆய்வு செய்து கட்டணமின்றி பழுதுநீக்கித் தர வேண்டும். மனஉளைச்சலுக்கு இழப்பீடாக ரூ. 50 ஆயிரமும், வழக்குச் செலவுத் தொகையாக ரூ. 10 ஆயிரமும் வழங்க வேண்டுமென அண்மையில் உத்தரவிட்டனா்.
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