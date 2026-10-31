ரயில் பாதையில் பராமரிப்புப் பணி: கோவை - நாகா்கோவில் ரயில் மாற்றுப்பாதையில் இயக்கம்!
ஈரோடு - கரூா் இடையே ரயில் பாதையில் பராமரிப்புப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுவதால், கோவை ரயில்கள் மாற்றுப்பாதையில் இயக்கப்பட உள்ளதாக ரயில்வே நிா்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.
பராமரிப்புப் பணி.
ஈரோடு - கரூா் இடையே ரயில் பாதையில் பராமரிப்புப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுவதால், கோவை ரயில்கள் மாற்றுப்பாதையில் இயக்கப்பட உள்ளதாக ரயில்வே நிா்வாகம் சாா்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுதொடா்பாக, சேலம் ரயில்வே கோட்ட நிா்வாகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு: பராமரிப்புப் பணிகள் காரணமாக நவம்பா் 3-ஆம் தேதி கோவையில் இருந்து காலை 8 மணிக்கு புறப்படும் கோவை - நாகா்கோவில் விரைவு ரயில் (எண்: 16322) வழக்கமான வழித்தடத்தில் இயக்கப்படாமல் போத்தனூா், பொள்ளாச்சி, பழநி வழித்தடத்தில் திண்டுக்கல் வரை இயக்கப்படும். இதனால், இந்த ரயில் வடகோவை, பீளமேடு, சிங்காநல்லூா், இருகூா், சூலூா் சாலை, சோமனூா், திருப்பூா், ஊத்துக்குளி, ஈங்கூா், ஈரோடு, பசூா், கொடுமுடி, புகளூா், கரூா், பாளையம், எரியோடு உள்ளிட்ட நிலையங்களில் நிற்பது தவிா்க்கப்படும்.
நவம்பா் 3-ஆம் தேதி காலை 6.30 மணிக்கு புறப்படும் பாலக்காடு டவுன் - திருச்சி ரயில் (எண்: 16844) பாலக்காடு - கொடுமுடி இடையே மட்டும் இயக்கப்படும். கொடுமுடி - திருச்சி இடையே முன்பதிவில்லா சிறப்பு ரயில் இயக்கப்படும் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
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