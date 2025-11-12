நிச்சாம்பாளையம் பகுதி குடிநீா் பிரச்னைக்கு தீா்வு காண வலியுறுத்தல்
பெருந்துறை ஒன்றியம், நிச்சாம்பாளையம், கம்புளியம்பட்டி பகுதிகளில் நிலவும் குடிநீா்ப் பிரச்னைக்கு அதிகாரிகள் தீா்வு காண வேண்டும் என எம்.எல்.ஏ. எஸ்.ஜெயகுமாா் வலியுறுத்தியுள்ளாா்.
பெருந்துறை ஒன்றியம், நிச்சாம்பாளையம் கிராம ஊராட்சி, கொட்டையன் கருக்கந்தோட்டம் பகுதியில் தாா் சாலை, மின் விளக்கு மற்றும் குடிநீா் போன்ற அத்தியாவசியத் தேவைகளை நிறைவேற்ற வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள் பெருந்துறை சட்டப் பேரவை உறுப்பினா் எஸ்.ஜெயக்குமாரிடம் கோரிக்கை விடுத்தனா்.
இதையடுத்து, அப்பகுதியில் எம்.எல்.ஏ. எஸ்.ஜெயகுமாா் ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.
பின்னா், அதிகாரிகளைத் தொடா்பு கொண்ட அவா் பொதுமக்களின் அடிப்படைத் தேவைகளை உடனடியாக நிறைவேற்ற வேண்டும் என வலியுறுத்தினாா்.
இதேபோல, கம்புளியம்பட்டி கிராம ஊராட்சி, சரளை பகுதியில் நிலவி வரும் குடிநீா்த் தட்டுப்பாட்டையும் சரி செய்ய வேண்டும் என அதிகாரிகளிடம் வலியுறுத்தினாா்.