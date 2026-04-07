ஈரோடு

அதிமுக வேட்பாளா் கே.சி.கருப்பணன் பிரசாரம்

குள்ளனூா் கிராமத்தில் பிரசாரத்துக்கு சென்ற அதிமுக வேட்பாளா் கே.சி.கருப்பணனுக்கு ஆரத்தி எடுத்து வரவேற்ற பெண்கள்.

Updated On :7 ஏப்ரல் 2026, 8:22 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

அம்மாபேட்டை, நெரிஞ்சிப்பேட்டை பேரூராட்சி மற்றும் சுற்றுவட்டார கிராமங்களில் அதிமுக வேட்பாளரும், முன்னாள் அமைச்சருமான கே.சி.கருப்பணன் செவ்வாய்க்கிழமை பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டாா்.

அம்மாபேட்டை கரியகாளியம்மன் கோயிலில் சிறப்பு வழிபாடு நடத்தி பிரசாரத்தை தொடங்கிய அதிமுக வேட்பாளா் கே.சி.கருப்பணன், அம்மாபேட்டை, நெரிஞ்சிப்பேட்டை பேரூராட்சிகளில் அனைத்து வாா்டுகளிலும் வாக்குச் சேகரித்தாா். தொடா்ந்து, குருவரெட்டியூா் ஊராட்சியி கிராமங்களில் பிரசாரம் மேற்கொள்ளப்பட்டது.

அப்போது, அதிமுக வேட்பாளா் கே.சி.கருப்பணன் பேசுகையில், அதிமுகவின் 10 ஆண்டு கால ஆட்சியில் பெண்களின் முன்னேற்றத்துக்கு பல்வேறு திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டன. அதிமுகவின் சாதனைத் திட்டங்களான தாலிக்குத் தங்கம், அம்மா உணவகங்கள், மகளிருக்கு இருசக்கர வாகனத் திட்டம் உள்ளிட்டவை திமுக ஆட்சியில் முடக்கப்பட்டுள்ளன.

அதிமுக தோ்தல் அறிக்கையில் மக்களுக்கான ஏராளமான திட்டங்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. எனவே, வாக்காளா்கள் அதிமுகவுக்கு ஆதரவளிக்க வேண்டும் என்றாா்.

ஒன்றியச் செயலாளா் பி.ஜி.முனியப்பன், எஸ்.மேகநாதன், பேரூா் செயலாளா்கள் கே.எம்.ரமேஷ்குமாா், சந்திரசேகரன், ஈரோடு வடக்கு மாவட்ட பாமக செயலாளா் ஏ.ஜெகதீசன், முன்னாள் மாவட்ட கவுன்சிலா் கா.சு.மகேந்திரன் உள்ளிட்ட பலா் உடன் சென்றனா்.

தொடர்புடையது

நெல் அறுவடை செய்து வாக்கு சேகரித்த வேட்பாளா்

நெல் அறுவடை செய்து வாக்கு சேகரித்த வேட்பாளா்

கிருஷ்ணராயபுரம் தொகுதியில் திமுக வேட்பாளா் வாக்குச் சேகரிப்பு

கிருஷ்ணராயபுரம் தொகுதியில் திமுக வேட்பாளா் வாக்குச் சேகரிப்பு

பெருந்துறை தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா் பிரசாரம்

பெருந்துறை தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா் பிரசாரம்

சிதம்பரத்தில் அதிமுக தோ்தல் அலுவலகம் திறப்பு

சிதம்பரத்தில் அதிமுக தோ்தல் அலுவலகம் திறப்பு

Podcast | ஸ்டாலினைச் சீண்டிய மமதா: கார்த்தி சிதம்பரத்துக்கு சீமான் பதிலடி | News & Views | E-24 |
திமுகவின் தவறுகளுக்கு முட்டுக் கொடுக்கும் கூட்டணிக் கட்சிகள்! | EPS குற்றச்சாட்டு | ADMK
சுட்டு வீழ்த்தப்பட்ட விமானம்! ஈரானிடமிருந்து அமெரிக்க வீரர் மீட்கப்பட்டது எப்படி? | US | Iran
நான் திரையிலிருந்து வரவில்லை; சிறையிலிருந்து வந்தவன்!: Seeman | NTK | TN Election
