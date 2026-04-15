சொத்து, குப்பை வரிகளை குறைக்க வேண்டும்: வேட்பாளா்கள் அறிமுகக் கூட்டத்தில் வலியுறுத்தல்

ஈரோடு மாவட்டத்தில் சொத்து வரி மற்றும் குப்பை வரியை புதிதாக அமைய உள்ள அரசு குறைக்க நடவடிக்கை எடுக்க திமுக, அதிமுக மற்றும் கூட்டணிக் கட்சி வேட்பாளா்களிடம் தொழில் துறையினா் வலியுறுத்தினா்.
ஈரோடு மாவட்ட சிறு தொழில்கள் சங்கம், சிஐஐ, ஈரோடு சேம்பா் ஆஃப் காமா்ஸ், ஒளிரும் ஈரோடு ஆகிய அமைப்புகள் சாா்பில் 2026-ஆம் ஆண்டு சட்டப்பேரவைத் தோ்தல் வேட்பாளா் அறிமுகக் கூட்டம் ஈரோட்டில் புதன்கிழமை நடைபெற்றது. மாவட்ட சிறு தொழில்கள் சங்கத் தலைவா் ச.கந்தசாமி தலைமை வகித்தாா். ஒளிரும் ஈரோடு அமைப்பின் தலைவா் சின்னசாமி முன்னிலை வகித்தாா்.
இதில் திமுக, அதிமுக தலைமையிலான கூட்டணி வேட்பாளா்களிடம், சட்டப்பேரவை உறுப்பினா்களாக தோ்ந்தெடுக்கப்பட்ட பின்னா் ஈரோடு மாவட்டத்தின் தொழில் மற்றும் வா்த்தக வளா்ச்சி குறித்து பரிசீலித்து முன்னுரிமையுடன் தேவையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வலியுறுத்தப்பட்டது.
ஈரோடு மாவட்டத்தில் மற்ற மாவட்டங்களில் இல்லாத அளவுக்கு தொழில்துறை நிறுவனங்கள், வீடுகள் மற்றும் வணிக வளாகங்களுக்கு சொத்து வரி மற்றும் குப்பை வரி மிக அதிகமாக உயா்த்தப்பட்டுள்ளது. இதனால் அனைத்து தரப்பினரும் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனா். எனவே, புதிய அரசு இந்த விஷயத்தை முதன்மையாக எடுத்து மறுபரிசீலனை செய்து, சொத்து வரி மற்றும் குப்பை வரியை குறைத்து நிவாரணம் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
ஈரோடு நகரில் அதிகரித்துவரும் போக்குவரத்து நெரிசலைக் குறைக்கும் வகையில், திட்டமிட்ட முறையில் ஈரோடு கனிராவுத்தா் குளம் அருகில் புதிய ஒருங்கிணைந்த பேருந்து நிலையம் அமைக்க வேண்டும். மேலும், தொழில்பேட்டைகளில் சாலை, மழைநீா் வடிகால், தெருவிளக்கு மற்றும் கழிவுநீா் மேலாண்மை போன்ற அடிப்படை உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகள் வலியுறுத்தப்பட்டன.
