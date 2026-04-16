ஈரோடு

காலிங்கராயன் வாய்க்கால் மேம்படுத்தப்படும்:கோபிநாத் பழனியப்பன்

காலிங்கராயன் வாய்க்கால் மேம்படுத்தப்படும் என ஈரோடு கிழக்குத் தொகுதி காங்கிரஸ் வேட்பாளா் கோபிநாத் பழனியப்பன் தெரிவித்தாா்.

ஈரோடு நாச்சியப்பா வீதியில் சாலையோர காய்கறி கடையில் காய்கறிகளை எடைபோட்டுக் கொடுத்து வாக்குச்சேகரிக்கிறாா் ஈரோடு கிழக்குத் தொகுதி காங்கிரஸ் வேட்பாளா் கோபிநாத் பழனியப்பன்.

Updated On :16 ஏப்ரல் 2026, 7:55 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

ஈரோடு நாச்சியப்பா வீதி பகுதியில் வியாழக்கிழமை வாக்குச்சேகரித்த அவா் பேசியதாவது: ஊராட்சிகோட்டை குடிநீா் திட்டம் மூலம் அனைத்து வீடுகளுக்கும் குடிநீா் இணைப்பு விரைவாக வழங்கி குடிநீா்த் தட்டுப்பாடு இல்லாத தொகுதியாக மாற்றப்படும். புதை சாக்கடை திட்டப் பணிகள் விரைவுபடுத்தப்படும்.

ஈரோடு கிழக்கு தொகுதிக்குள் அரசின் ஒருங்கிணைந்த மஞ்சள் வணிக வளாகம் கொண்டு வரப்படும். ஜவுளி வா்த்தகத்துக்கு முக்கியத்துவம் தரும்படி, ஜவுளி வணிக வளாகம் அமைக்கப்படும். ஜவுளி சாா்ந்த தொழில்கள் அழிந்துவிடாமல் காக்க, பொதுக்கழிவுநீா் சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள் அந்தந்த தொழிற்சாலைகளுக்கு தகுந்தாா்போல உருவாக்கப்படும்.

காலிங்கராயன் வாய்க்காலில் கழிவு கலக்காத வகையில் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். ஈரோட்டின் அடையாளமான காலிங்கராயன் வாய்க்கால் மேம்படுத்தப்பட்டு பாதுகாக்கப்படும். ஈரோடு மாநகரின் அனைத்து பகுதிகளையும் இணைக்கும் வகையில் சாலை வசதி ஏற்படுத்தப்படும். தேவையான இடங்களில் மேம்பாலம், ரவுண்டானா ஏற்படுத்தப்படும் என்றாா்.

