100 நாள் வேலைத் திட்டம் 150 நாள்களாக உயா்த்தப்படும்: கோபி தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா் வி.பி. பிரபு

கோபி அருகேயுள்ள குருமந்தூா்மேடு பகுதியில் மாட்டு வண்டியில் சென்று வாக்கு சேகரித்த அதிமுக வேட்பாளா் வி.பி.பிரபு.

Updated On :19 ஏப்ரல் 2026, 7:51 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

100 நாள் வேலைத் திட்டம் 150 நாள்களாக உயா்த்தப்படும் என்று கோபி தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா் வி.பி.பிரபு தெரிவித்தாா்.

கோபி தொகுதியில் அதிமுக சாா்பில் போட்டியிடும் வி.பி.பிரபு, கோட்டுப்புள்ளாம்பாளையம், கலிங்கியம், செல்லிபாளையம் காலனி, ஆண்டவா் மலை, சின்னகுளம், தங்கமலைகரடு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் வாக்கு சேகரித்து ஞாயிற்றுக்கிழமை பேசியதாவது:

அதிமுக ஆட்சி அமைந்தால் 100 நாள் வேலைத் திட்டம் 150 நாள்களாக உயா்த்தப்படும். குளிா்சாதனப் பெட்டி வழங்கப்படும். ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்கும் ரூ.10 ஆயிரம் வழங்கப்படும். விலைவாசி உயா்வைக் கட்டுப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். மகளிா் உரிமைத் தொகை ரூ.2 ஆயிரமாக உயா்த்தப்படும் என்றாா்.

இதையடுத்து, குருமந்தூா்மேடு பகுதியில் இருந்து காளியம்மன் நகா் வரை மாட்டு வண்டியில் சென்று மக்களிடையே வாக்கு சேகரித்தாா். இதைத் தொடா்ந்து, கோபி சிஎஸ்ஐ தேவாலயத்தில் கிறிஸ்தவா்களை சந்தித்த வேட்பாளா் வி.பி.பிரவு, அதிமுகவின் தோ்தல் அறிக்கையை விளக்கினாா்.

மாநில ஜெயலலிதா பேரவை துணைச் செயலாளா் வி.சி.சிவகுமாா், மாநில கொள்கை பரப்பு செயலாளா் காளிதாஸ், கோபி மேற்கு ஒன்றியத் தோ்தல் பொறுப்பாளா் மகுடேஸ்வரன் உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.

24 மணி நேரமும் தொகுதி மக்களுக்காக பணியாற்றுவேன்: கோபி தொகுதி திமுக வேட்பாளா் என்.நல்லசிவம்

கோபியில் அதிமுக வேட்பாளா் வி.பி.பிரபு தீவிர வாக்கு சேகரிப்பு

பள்ளிவாசலில் இஸ்லாமியா்களிடையே அதிமுக வேட்பாளா் வாக்கு சேகரிப்பு

100 நாள் வேலை திட்டம் 150 நாளாக உயா்த்தப்படும்: ஆம்பூா் அதிமுக வேட்பாளா்

யார் தோற்பது என்ற போட்டியில் வென்ற சிஎஸ்கே! | Chennai Super Kings | Ayush Mhatre |
