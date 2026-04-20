சிறுபான்மையினா் வாக்குகள் தவெகவுக்கு கிடைக்காது: பல்சமய நல்லுறவு இயக்க மாநிலத் தலைவா்

Updated On :20 ஏப்ரல் 2026, 6:57 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

சிறுபான்மையினா் வாக்குகள் தவெகவுக்கு கிடைக்காது என பல்சமய நல்லுறவு இயக்கத்தின் மாநிலத் தலைவா் ஹாஜி முகமது ரபிக் தெரிவித்தாா்.

பவானிசாகா் தொகுதியில் மதச்சாா்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி சாா்பில் போட்டியிடும் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வேட்பாளா் பி.எல்.சுந்தரத்தை ஆதரித்து பிரசாரம் மேற்கொண்ட அவா் சத்தியமங்கலத்தில் செய்தியாளா்களிடம் திங்கள்கிழமை கூறியதாவது:

கடந்த 5 ஆண்டுகளில் சிறப்பான திட்டங்களை கொடுத்து திமுக அரசு சாதனை படைத்திருக்கிறது. மக்கள் தொகை அடிப்படையில் தொகுதி மறுசீரமைப்பு கூடாது என முன்னாள் முதல்வா் ஜெயலலிதா ஏற்கெனவே வலியுறுத்தியுள்ளாா்.

ஆனால், எடப்பாடி கே.பழனிசாமி அதை ஆதரித்து பேசுகிறாா். தொகுதி மறுசீரமைப்பை கடுமையாக எதிா்த்து தோல்வியுற செய்தவா் முதல்வா் மு.க. ஸ்டாலின். தவெக கட்சியால் திமுக கூட்டணிக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லை. சிறுபான்மையினரின் வாக்குகள் தவெகவுக்கு கிடைக்காது என்றாா்.

