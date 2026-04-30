கோபி அருகே இருசக்கர வாகனங்கள் நேருக்கு நோ் மோதிக் கொண்ட விபத்தில் விவசாயி உயிரிழந்தாா்.
ஈரோடு மாவட்டம், கோபி அருகே உள்ள வடக்கு காவேரிபாளையம் கொல்லங்காட்டுத்தோட்டத்தைச் சோ்ந்தவா் வெங்கடாசலம் மகன் நந்தகுமாா் (45). இவா் விவசாயம் செய்து வருகிறாா். இந்நிலையில், மணியகாரன்புதூரில் உள்ள அவரது வீட்டுக்கு இருசக்கர வாகனத்தில் புதன்கிழமை சென்றுகொண்டிருந்தாா். அப்போது பெங்களூரு தேவி நகரைச் சோ்ந்த கேசவா (21) என்பவா் அப்பகுதியில் மாரியம்மன் கோயில் பண்டிகைக்கு வந்துவிட்டு இருசக்கர வாகனத்தில் நரியம்பள்ளம் பகுதி நோக்கி வந்துள்ளாா். அப்போது எதிரே நந்தகுமாா் வந்த இருசக்கர வாகனம் மீது மோதி விபத்துக்குள்ளானது. இதில் சம்பவ இடத்திலேயே நந்தகுமாா் உயிரிழந்தாா்.
தகவல் அறிந்து சிறுவலூா் போலீஸாா் சென்று நந்தகுமாரின் சடலத்தை மீட்டு கோபி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவைத்தனா். இதுதொடா்பாக வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
தொடர்புடையது
சாலை விபத்து பைக்கில் சென்றவா் உயிரிழப்பு
பரமத்தி வேலூா் அருகே பேருந்து மோதி விவசாயி உயிரிழப்பு
இருசக்கர வாகனங்கள் மோதல்: முதியவா் உயிரிழப்பு
கோபி அருகே பூட்டிய வீட்டில் தீ விபத்து
வீடியோக்கள்
குடிநீர் குழாய் வேண்டாம்!! ஊற்றுத்தண்ணீரை விரும்பும் கிராம மக்கள்! | Pudukottai
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
த்ரிஷ்யம் 3 டீசர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
எல்லா டீமும் ஏன் தப்பு தப்பா விளையாடுறாங்க..?
தினமணி செய்திச் சேவை
பில்லா ரீ-ரிலீஸ் டிரைலர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு