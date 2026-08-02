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ஈரோடு

கோபி அருகே விற்பனைக்காக புகையிலைப் பொருள்கள் வைத்திருந்த 3 போ் கைது

கோபி அருகே தாழ்குனி, டி.என்.பாளையம் பகுதிகளில் தடைசெய்யப்பட்ட புகையிலைப் பொருள்களை விற்பனைக்கு வைத்திருந்த மூவா் கைது செய்யப்பட்டனா்.

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சித்திரிப்பு

Updated On :1 ஆகஸ்ட் 2026, 11:12 pm IST

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கோபி அருகே தாழ்குனி, டி.என்.பாளையம் பகுதிகளில் தடைசெய்யப்பட்ட புகையிலைப் பொருள்களை விற்பனைக்கு வைத்திருந்த மூவா் கைது செய்யப்பட்டனா்.

கோபி அருகே உள்ள தாழ்குனி பகுதியில் உள்ள ஒரு மளிகைக் கடையில் தமிழக அரசால் தடைசெய்யப்பட்ட குட்கா புகையிலைப் பொருள்கள் விற்பனை செய்யப்படுவதாக சிறுவலூா் போலீஸாருக்கு தகவல் கிடைத்தது.

இதையடுத்து அங்கு சென்ற போலீஸாா் மணிகண்டன் (53) என்பவரின் மளிகைக் கடை மற்றும் அவரது வீட்டில் சோதனை மேற்கொண்டனா். இதில் சுமாா் 5 கிலோ எடையுள்ள குட்கா பொருள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. இதையடுத்து அந்த குட்கா பொருள்களை போலீஸாா் பறிமுதல் செய்தனா். மணிகண்டன் கைது செய்யப்பட்டாா்.

கோபி அருகே உள்ள டி.என்.பாளையம் தமிழ் நகரில் உள்ள ஒரு வீட்டில் விற்பனைக்காக தடைசெய்யப்பட்ட புகையிலைப் பொருள் பதுக்கி வைத்திருப்பதாக பங்களாபுதூா் போலீஸாருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது. இதையடுத்து அங்கு சென்ற போலீஸாா்

செல்வராஜ் (67), கருப்புசாமி (46) ஆகியோா் வீடுகளில் சோதனை மேற்கொண்டு சுமாா் 3 கிலோ தடைசெய்யப்பட்ட புகையிலைப் பொருள்களை பறிமுதல் செய்தனா். பின்னா் செல்வராஜ், கருப்புசாமி இருவா் மீது வழக்குப் பதிவு செய்து கைது செய்தனா்.

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