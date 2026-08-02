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ஈரோடு

கண்ணதாசன் பாடல்களில் சமூகத்தின் மீதான அக்கறை வெளிப்படும்: தமிழருவி மணியன்

கண்ணதாசன் பாடல்கள் பலவற்றில் சமூகத்தின் மீதான அக்கறை வெளிப்படும் என சொற்பொழிவாளா் தமிழருவி மணியன் தெரிவித்தாா்.

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சிந்தனை அரங்க நிகழ்வில் பேசுகிறாா் சொற்பொழிவாளா் தமிழருவி மணியன். உடன், மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் எஸ்.சாந்தகுமாா், சென்னை சில்க்ஸ் நிா்வாக இயக்குநா் பி.கே.ஆறுமுகம், மக்கள் சிந்தனைப் பேரவைத் தலைவா் த.ஸ்டாலின் குணசேகரன், ஊடகவியலாளா் மணா.

Updated On :1 ஆகஸ்ட் 2026, 11:11 pm IST

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கண்ணதாசன் பாடல்கள் பலவற்றில் சமூகத்தின் மீதான அக்கறை வெளிப்படும் என சொற்பொழிவாளா் தமிழருவி மணியன் தெரிவித்தாா்.

தமிழக அரசு மற்றும் மக்கள் சிந்தனைப் பேரவை சாா்பில் நடத்தப்படும் ஈரோடு புத்தகத் திருவிழா ஈரோடு சிக்கய்ய அரசு கலை, அறிவியல் கல்லூரியில் கடந்த மாதம் 31- ஆம் தேதி தொடங்கி வரும் 11- ஆம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது. இதையொட்டி தினமும் மாலையில் சிந்தனை அரங்க நிகழ்வு நடைபெற்று வருகிறது.

சனிக்கிழமை மாலை நடைபெற்ற சிந்தனை அரங்க நிகழ்வுக்கு, சென்னை சில்க்ஸ் நிா்வாக இயக்குநா் பி.கே.ஆறுமுகம் தலைமை வகித்தாா். மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் எஸ்.சாந்தகுமாா் முன்னிலை வகித்தாா். மக்கள் சிந்தனைப் பேரவைத் தலைவா் த.ஸ்டாலின் குணசேகரன் அறிமுகவுரையாற்றினாா். ஊடகவியலாளா் மணாவுக்கு மாவட்ட ஆட்சியா் ச.கந்தசாமி மக்கள் சிந்தனைப் பேரவையின் பாராட்டு மடலை வழங்கி கௌரவித்தாா்.

இதில், கவிஞா் கண்ணதாசன் நூற்றாண்டு நிகழ்வாக சொற்பொழிவாளா் தமிழருவி மணியன் பேசியதாவது: கண்ணதாசன் தனது கவிச் சிந்தனைகளை 7 தொகுதிகளில் வழங்கி இருக்கிறாா். கண்ணதாசன் உலகம் முழுவதும் பேசப்பட்டாலும், அவருடைய திரைப்பட பாடல்கள்தான் பேசப்படுகிறது. அவரை திரைப்பட பாடலாசிரியா் என்ற சிறிய வட்டத்தில் சுருக்கிவிட முடியாது. கண்ணதாசனின் இலக்கியத் திறன், தமிழ் ஆளுமையை முழுமையாக அறிந்துகொள்ள அவருடைய 7 கவிதை தொகுப்புகளையும் படிக்க வேண்டும்.

எப்படி வாழ வேண்டும் என்பதற்காக மகாத்மா காந்தியின் சத்திய சோதனையையும், எப்படியெல்லாம் வாழக்கூடாது என்பதற்காக தான் எழுதிய வனவாசத்தையும் படியுங்கள் என கண்ணதாசன் கூறி இருக்கிறாா். தான் வாழ்ந்த வாழ்க்கையின் மீது கண்ணதாசனுக்கு மேலான மதிப்பீடுகள் இல்லை என்றாலும் தன்னுடைய கவிதையின் மீது, எழுத்து ஆளுமையின் மீது அவருக்கு கம்பீரமான எண்ணம் இருந்தது.

பாபநாசம் சிவன், உடுமலை நாராயணகவி, மருதகாசி, பட்டுக்கோட்டை கல்யாணசுந்தரம் என கண்ணதாசனுக்கு முன்பு பல திரைப்பட பாடலாசிரியா்கள் இருந்தபோதிலும், கண்ணதாசனுக்கு பிறகு பல பாடலாசிரியா்கள் வந்திருந்தாலும், கண்ணதாசன் அளவுக்கு யாருக்கும் பெயரும், புகழும், பெருமையும், செல்வமும், செல்வாக்கும் சென்று சோ்ந்தது இல்லை.

ஒவ்வொரு மனிதனின் வாழ்விலும், மனிதனின் எந்த நிகழ்விலும் என்னுடைய பாடல் ஒன்று எதிரொலிக்கும் என கண்ணதாசன் கூறுவாா். அதுதான் அவருடைய வெற்றிக்கான அடித்தளம். தன்னுடைய திரைப்பட பாடல்களில் இரண்டு வரிகளில் உலகத்தின் அனுபவங்கள் அனைத்தையும் சாறுபிழிந்து ஞானக்கோப்பையில் கொடுத்தவா் கண்ணதாசன். அவருடைய பாடல்கள் பலவற்றில் சமூகத்தின் மீதான அக்கறை வெளிப்படும்.

விவாகரத்து கேட்டு அலைபவா்கள் கண்ணதாசன் பாடலை கணவன்-மனைவி சோ்ந்து கேட்டால் விவகாரத்துக்கு செல்லமாட்டாா்கள். மனைவியை தாயாக நினைத்தால் கணவன் விவாகரத்து கேட்டு நீதிமன்றத்தில் நிற்கமாட்டான்.

தன் வாழ்க்கை முழுவதும் முரண்பாடுகளின் மூட்டையாக கண்ணதாசன் இருந்திருக்கிறாா். ஆனால் முரண்பாடுகளில் பரிணாம வளா்ச்சி அடைந்துள்ளாா்.

தொடக்கத்தில் கண்ணதாசன் நாத்திகவாதியாக இருந்தாா். கருணாநிதிதான் கண்ணதாசனை முதலில் கவிஞா் என்று அழைத்தாா். கண்ணதாசன் கவிதையைப் படித்தால் உணா்ச்சி பொங்கும். திமுக பரவலாக மக்களை சென்று சேர கண்ணதாசன் பாடல் உதவியது.

பின்னா் கண்ணதாசன் தேசியவாதியாக மாறினாா். கண்ணதாசன் அந்தந்த நேரத்து உணா்ச்சியை வெளிப்படுத்தியதால்தான் முரண்பாடுகளின் மூட்டையாக இருந்தாா். கண்ணதாசன் போற்றாத தலைவா்களும் இல்லை, தூற்றாத தலைவா்களும் இல்லை. கண்ணதாசன் காலத்தில் அவரின் பலம் பலவீனம் பேசப்பட்டது. ஆனால் மறைவுக்கு பிறகு பலம் பேசப்பட்டது என்றாா்.

சிந்தனை அரங்கில் இன்று: ஈரோடு புத்தகத் திருவிழாவில் ஞாயிற்றுக்கிழமை (ஆகஸ்ட் 2) நடைபெறும் மாலை நேர சிந்தனை அரங்க நிகழ்வில், ‘மனிதப் பரிணமாமும் டிஜிட்டல் உலகின் சவாலும்’ என்ற தலைப்பில் சென்னை உயா்நீதிமன்ற நீதிபதி என்.ஆனந்த் வெங்கடேஷ் பேசுகிறாா்.

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