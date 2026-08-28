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குடியரசு துணைத் தலைவா் இன்று பெருந்துறை வருகை

குடியரசு துணைத் தலைவா் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் கொங்கு பொறியியல் கல்லூரிக்கு சனிக்கிழமை (ஆகஸ்ட் 29) வருகை தருவதால் ட்ரோன்கள் பறக்க தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் - கோப்புப் படம்

Published On :29 ஆகஸ்ட் 2026, 12:21 am IST

குடியரசு துணைத் தலைவா் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் கொங்கு பொறியியல் கல்லூரிக்கு சனிக்கிழமை (ஆகஸ்ட் 29) வருகை தருவதால் ட்ரோன்கள் பறக்க தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

இது குறித்து ஈரோடு மாவட்ட ஆட்சியா் ச.கந்தசாமி வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு: குடியரசு துணைத் தலைவா் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் பெருந்துறை கொங்கு பொறியியல் கல்லூரியின் நிறுவனா் தின விழாவில் கலந்து கொள்வதற்காக சனிக்கிழமை காலை கொங்கு பொறியியல் கல்லூரிக்கு ஹெலிகாப்டா் மூலம் வருகை புரிந்து நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்கவுள்ளாா்.

இதையொட்டி குடியரசு துணைத் தலைவா் வந்திறங்கும் கொங்கு பொறியியல் கல்லூரி மற்றும் கல்லூரியிலிருந்து சக்தி இன்ஃப்ரா டெக்ஸ் லிமிடெட் செல்லும் வழிகளில் 2 கிலோ மீட்டா் சுற்றளவுக்குள் ட்ரோன்கள் மற்றும் இதர ஆளில்லா வான்வழி வாகனங்கள் பறக்கத் தடை விதிக்கப்படுகிறது. தடையை மீறி ட்ரோன்கள் மற்றும் இதர ஆளில்லா வான்வழி வாகனங்கள் பறக்கவிடும் நபா்கள் மீது காவல் துறை மூலம் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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