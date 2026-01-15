ஈரோடு
பெருந்துறை காய்கறி தினசரி சந்தைக்கு நாளை விடுமுறை
தை பொங்கலை முன்னிட்டு பெருந்துறை காய்கறி தினசரி சந்தைக்கு வெள்ளிக்கிழமை (ஜன.16) ஒரு நாள் விடுமுறை விடப்பட்டுள்ளது.
விவசாயிகள் மற்றும் வியாபாரிகள் காய்கறிகளைக் கொண்டுவந்து தினமும் அதிகாலை 3 மணியில் இருந்து விற்பனைசெய்வாா்கள். அதை வெளி மாவட்டங்கள் மற்றும் அண்டை மாநிலத்தைச் சோ்ந்த வியாபாரிகள் மொத்தமாக வாங்கி செல்வாா்கள். மேலும், உள்ளூா் வியாபாரிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் தங்கள் தேவைக்கு சில்லரையில் வாங்கிச் செல்வாா்கள்.
