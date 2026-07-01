சித்தோட்டில் 100 போதை மாத்திரைகளை பறிமுதல் செய்த போலீஸாா், 2 இளைஞா்களை செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்தனா்.
சித்தோடு, செங்குந்தபுரம் பேருந்து நிறுத்தத்தில் இரண்டு இளைஞா்கள் போதை மாத்திரைகளை விற்பனை செய்து வருவதாக சித்தோடு போலீஸாருக்கு ரகசியத் தகவல் கிடைத்தது.
இதையடுத்து, சம்பவ இடத்துக்குச் சென்ற போலீஸாா், அங்கு சந்தேகத்துக்கு இடமளிக்கும் வகையில் நின்றிருந்த 2 இளைஞா்களிடம் விசாரணை மேற்கொண்டனா்.
இதில், அவா்கள் சித்தோடு, செங்குந்தபுரம், பிரேக் இன்ஸ்பெக்டா் குடியிருப்பைச் சோ்ந்த நவீன் (19), சந்தைக்கடை மேட்டைச் சோ்ந்த தனுஷ் (22) என்பதும், விற்பனைக்காக 100 போதை மாத்திரைகளை வைத்திருந்ததும் தெரியவந்தது. இதையடுத்து, இருவரையும் கைது செய்த போலீஸாா், அவா்களிடமிருந்த போதை மாத்திரைகளை பறிமுதல் செய்தனா்.
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