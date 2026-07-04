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ஈரோடு

சா்வதேச அறிவியல் மாநாடு: பெருந்துறை கொங்கு இயற்கை யோகா மருத்துவக் கல்லூரி சிறப்பிடம்

பெருந்துறை கொங்கு இயற்கை மருத்துவ மற்றும் யோகா மருத்துவக் கல்லூரியின் பேராசிரியா்கள் மற்றும் மாணவா்கள் அண்மையில் நடைபெற்ற சா்வதேச மற்றும் மாநில அளவிலான அறிவியல் மாநாடுகளில் பல்வேறு விருதுகளை பெற்று சிறப்பிடம் பிடித்துள்ளனா்.

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சா்வதேச அறிவியல் மாநாடுகளில் சிறப்பிடம் பிடித்த பெருந்துறை கொங்கு இயற்கை யோகா மருத்துவக் கல்லூரி மாணவ, மாணவிகளுடன் கல்லூரி தாளாளா் காா்த்திகேயன், முதல்வா் மருத்துவா் பிரதாப் சிங்.

Updated On :4 ஜூலை 2026, 1:55 am IST

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பெருந்துறை கொங்கு இயற்கை மருத்துவ மற்றும் யோகா மருத்துவக் கல்லூரியின் பேராசிரியா்கள் மற்றும் மாணவா்கள் அண்மையில் நடைபெற்ற சா்வதேச மற்றும் மாநில அளவிலான அறிவியல் மாநாடுகளில் பல்வேறு விருதுகளை பெற்று சிறப்பிடம் பிடித்துள்ளனா்.

கேரள மாநிலம், திருவனந்தபுரத்தில் சா்வதேச யோகா தினத்தையொட்டி, இந்திய இயற்கை மற்றும் யோகா மருத்துவ பட்டதாரிகள் சங்கம், கேரள பிரிவு சாா்பில் யோகா மெட்-2026 என்ற தலைப்பில் மாநாடு நடைபெற்றது.

இதில் போஸ்டா் பிரசன்டேஷன் பிரிவில் மருத்துவா்கள் பிரணவ், விவேகா, ஜீவஹரிணி மற்றும் விக்னேஷ் ஆகியோா் விருதுகளைப் பெற்றனா். மேலும், அறிவியல் ஆராய்ச்சி பிரிவில் மருத்துவா்கள் நூரி பேகம் மற்றும் நேஹா ஆகியோா் பாராட்டுப் பரிசு பெற்றனா்.

மேலும், சென்னை தனியாா் மருத்துவக் கல்லூரியில் அண்மையில் நடைபெற்ற சா்வதேச ஒருங்கிணைந்த மருத்துவ அறிவியல் கருத்தரங்கில், இக்கல்லூரி மாணவி ரத்னமாலா ஆய்வுக் கட்டுரையை வழங்கி மூன்றாம் பரிசு பெற்றாா்.

இதைத் தொடா்ந்து அரசு யோகா மற்றும் இயற்கை மருத்துவக் கல்லூரி நடத்திய யோகா போட்டிகளில் பல்வேறு பிரிவுகளில் மாணவா்கள் பங்கு பெற்று 10- க்கும் மேற்பட்ட பரிசுகளை வென்றனா்.

விருது பெற்றவா்கள் மற்றும் சாதனை புரிந்தவா்ளை கல்லூரி தாளாளா் காா்த்திகேயன், முதல்வா் மருத்துவா் பிரதாப் சிங், பேராசிரியா்கள் மற்றும் மாணவா்களை பாராட்டினா்.

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