பெருந்துறையில் ரூ.11.50 லட்சத்துக்கு தேங்காய் ஏலம்

பெருந்துறை வேளாண்மைப் பொருள்கள் உற்பத்தியாளா்கள் கூட்டுறவு விற்பனை சங்கத்தில் ரூ.11.50 லட்சத்துக்கு தேங்காய் ஏலம் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.
பெருந்துறை சுற்று வட்டாரப் பகுதிகளைச் சோ்ந்த விவசாயிகள் 26 ஆயிரம் கிலோ எடை உள்ள 64,758 ஆயிரம் தேங்காய்களை விற்பனைக்கு கொண்டு வந்திருந்தனா்.
இதில், கருப்பு தேங்காய் குறைந்தபட்சமாக கிலோ ரூ.35.10-க்கும், அதிகபட்சமாக ரூ.48-க்கும் விற்பனையானது.
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