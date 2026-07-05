மைலம்பாடியில் ரூ.53.79 லட்சத்துக்கு எள் ஏலம்

பவானியை அடுத்த மைலம்பாடி ஒழுங்குமுறை விற்பனைக் கூடத்தில் ரூ.53.79 லட்சத்துக்கு எள் ஏலம் சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.
ஏலத்துக்கு 530 மூட்டைகளில் எள் விற்பனைக்கு கொண்டு வரப்பட்டது. இதில், வெள்ளை எள் கிலோ ரூ.114.91 முதல் ரூ.149.69 வரையும், கருப்பு எள் ரூ.117.69 முதல் ரூ.156.69 வரையும், சிகப்பு எள் ரூ.114.29 முதல் ரூ.152 வரையும் ஏலம் போனது. மொத்தம் 39,401 கிலோ எள் ரூ.53,79,347-க்கு விற்பனையானது.
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