கொப்பரை ஏலத்தில் டோக்கன் முறை ரத்து

பெருந்துறை வேளாண்மை உற்பத்தியாளா்கள் கூட்டுறவு விற்பனை சங்கத்தில் கொப்பரை ஏலத்துக்கான டோக்கன் முறை ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.
பெருந்துறை வேளாண்மை உற்பத்தியாளா்கள் கூட்டுறவு விற்பனை சங்கத்தில்
வாரந்தோறும் புதன் மற்றும் சனிக்கிழமைகளில் கொப்பரை (தேங்காய்ப் பருப்பு) ஏல விற்பனை நடைபெறுகிறது.
இந்த ஏலத்தில் வியாழக்கிழமை முதல் டோக்கன் பதிவு முறை ரத்து செய்யப்பட்டு, சங்க வளாகத்துக்குள் தேங்காய்ப் பருப்பு மூட்டைகளை கொண்டு வரும் வாகனம் அடிப்படையில், வாரம்தோறும் செவ்வாய்க்கிழமை மற்றும் வெள்ளிக்கிழமைகளில் காலை 7 மணி முதல் கிடங்கில் இடவசதி உள்ள வரை இறக்கி வைக்கப்படும் என சங்கம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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