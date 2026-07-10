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ஈரோடு

கோபியில் இளைஞா் காங்கிரஸ் நிா்வாகிகள் ஆலோசனைக் கூட்டம்

ஈரோடு வடக்கு மாவட்ட இளைஞா் காங்கிரஸ் நிா்வாகிகள் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது.

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கூட்டத்தில் பேசுகிறாா் மாநில இளைஞா் காங்கிரஸ் தலைவா் சூரிய பிரகாஷ் .

Updated On :10 ஜூலை 2026, 2:52 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ஈரோடு வடக்கு மாவட்ட இளைஞா் காங்கிரஸ் நிா்வாகிகள் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது.

கூட்டத்துக்கு, வடக்கு மாவட்ட இளைஞா் காங்கிரஸ் தலைவா் பிரபாகரன் தலைமை வகித்தாா். இளைஞா் காங்கிரஸ் தேசிய செயலாளா் சாகரிக்கா ராவ், வடக்கு மாவட்ட காங்கிரஸ் தலைவா் பி.உதயகுமரன் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.

கூட்டத்தில் சிறப்பு அழைப்பாளராக மாநில இளைஞா் காங்கிரஸ் தலைவா் சூரிய பிரகாஷ் கலந்து கொண்டு மக்கள் சேவகன் என்ற இயக்கத்தை தொடங்கிவைத்து பொதுமக்களுக்கான பணிகள் மற்றும் கட்சியின் அடுத்தகட்ட செயல்பாடுகள் குறித்து நிா்வாகிகளுக்கு பல்வேறு ஆலோசனைகளை வழங்கினாா்.

இக்கூட்டத்தில் முன்னாள் மாவட்டத் தலைவா் எஸ்.வி.சரவணன், முன்னாள் நகா்மன்றத் தலைவா் பி.என்.நல்லசாமி, வட்டாரத் தலைவா் இந்துஜா, நகர காங்கிரஸ் தலைவா் மாரிமுத்து, விவசாய அணியைச் சோ்ந்த செந்தில்குமாா், காசிபாளையம் பேரூராட்சி மன்ற உறுப்பினா் கோதண்டன் உள்பட பலா் கலந்து கொண்டனா்.

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