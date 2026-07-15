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ஈரோடு

கட்டுமானப் பணியின்போது மாடியில் இருந்து தவறி விழுந்த தொழிலாளி உயிரிழப்பு

சத்தியமங்கலம் அருகேயுள்ள வரதம்பாளையதில் குடியிருப்பு கட்டுமானப் பணியின்போது மாடியில் இருந்து தவறி கீழே விழுந்த தொழிலாளி உயிரிழந்தாா்.

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பலி - பிரதிப் படம்

Updated On :15 ஜூலை 2026, 1:01 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சத்தியமங்கலம் அருகேயுள்ள வரதம்பாளையதில் குடியிருப்பு கட்டுமானப் பணியின்போது மாடியில் இருந்து தவறி கீழே விழுந்த தொழிலாளி உயிரிழந்தாா்.

சத்தியமங்கலத்தை அடுத்த திம்மையன்புதுரைச் சோ்ந்தவா் பழனிசாமி மகன் விஜி (26). கட்டுமானத் தொழிலாளியான இவா், வரதம்பாளையத்தில் நடைபெற்று வரும் குடியிருப்பு கட்டுமானப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தாா்.

இந்நிலையில், மாடியில் நின்று செவ்வாய்க்கிழமை கம்பி கட்டிக் கொண்டிருந்தபோது, கால் தவறி கீழே விழுந்தாா். படுகாயமடைந்த அவரை சக தொழிலாளா்கள் மீட்டு சத்தியமங்கலம் அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனா். ஆனால், செல்லும் வழியிலேயே விஜி உயிரிழந்தாா்.

இச்சம்பவம் குறித்து சத்தியமங்கலம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

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