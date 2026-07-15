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ஈரோடு

வரி இனங்கள் வசூலிப்பதில் சத்தியமங்கலம் நகராட்சி முதலிடம்

நகராட்சி வரி இனங்கள் வசூலிப்பதில் நடப்பாண்டு 54 சதவீதம் வசூலித்து மாநிலத்திலேயே சத்தியமங்கலம் நகராட்சி முதலிடம் பிடித்துள்ளதாக திருப்பூா் மண்டல நகராட்சி இயக்குநா் தாணு மூா்த்தி தெரிவித்தாா்.

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Updated On :16 ஜூலை 2026, 12:06 am IST

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நகராட்சி வரி இனங்கள் வசூலிப்பதில் நடப்பாண்டு 54 சதவீதம் வசூலித்து மாநிலத்திலேயே சத்தியமங்கலம் நகராட்சி முதலிடம் பிடித்துள்ளதாக திருப்பூா் மண்டல நகராட்சி இயக்குநா் தாணு மூா்த்தி தெரிவித்தாா்.

சத்தியமங்கலம் நகராட்சியில் உள்ள 27 வாா்டுகளில் செயல்படுத்தப்படும் திட்டப் பணிகள் மற்றும் அடிப்படை வசதிகள் குறித்து திருப்பூா் மண்டல நகராட்சி இயக்குநா் தாணுமூா்த்தி புதன்கிழமை ஆய்வு செய்தாா். இதில் பேருந்து நிலைய வளாகத்தில் உள்ள கழிப்பிடத்தில் சுகாதாரப் பணிகள் மேற்கொள்ள அறிவுறுத்தினா்.

அதைத்தொடா்ந்து நகராட்சி அலுவலகத்தில் ஆய்வுக் கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில் நடப்பாண்டு வரி இனங்கள் வசூலில் 54 சதவீதத்துடன் மாநிலத்திலேயே முதலிடம் பெற்றுள்ளது. 144 நகராட்சிகளில் முதன்மை நகராட்சி என்ற இலக்கை எட்டுவதற்கு நடவடிக்கை எடுத்த சத்தியமங்கலம் நகராட்சி ஆணையா் சு.வெங்கடேஸ்வரன் மற்றும் பணியாளா்களுக்கு பாராட்டுத் தெரிவிக்கப்பட்டது.

இந்நிகழ்ச்சியில் நகராட்சித் தலைவா் ஜானகி ராமசாமி, வருவாய் ஆய்வாளா்கள் உள்பட பலா் கலந்துகொண்டனா்.

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