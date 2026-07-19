Dinamani
ரோஹித் சர்மா சதம் வீண்! இங்கிலாந்துக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரையும் இழந்தது இந்தியா!திரைப்பட எழுத்தாளர் சங்கத் தேர்தலில் சேரன் அணி வெற்றி!உடனடியாக போராட்டக் களத்திற்கு வாருங்கள்! இளைஞர்களை அழைத்த அபிஜீத் தீப்கே!உலகக்கோப்பையில் அதிக கோல்கள் அடித்து சாதனை படைத்த எம்பாப்பே! அஸ்ஸாமில் சோனம் வாங்சுக்கின் படத்தை வரைந்த 2 பேர் கைது சோனம் வாங்சுக்கை வேறு மருத்துவமனைக்கு மாற்றக் கோரிய வழக்கு ஒத்திவைப்பு!யார் வெற்றி பெற்றாலும் கால்பந்து ரசிகர்கள் பொறுமையை இழக்கக் கூடாது: கர்நாடக முதல்வர் சென்னையில் 2 நாட்கள் மழைக்கு வாய்ப்பு
/
ஈரோடு

கடம்பூா் மலைப் பகுதியில் கடும் வெயில்: வன ஓடையில் இளைப்பாறும் யானைகள்

News image

குரும்பூா்  வன ஓடையில்  நீா்  அருந்தும்  யானை.

Updated On :20 ஜூலை 2026, 1:52 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கடம்பூரை அடுத்த குரும்பூா் மலைப் பகுதியில் கடும் வெயிலால் யானைகள் வன ஓடை மரத்தின் நிழலில் இளைப்பாறின.

தென்மேற்குப் பருவமழை பெய்யாமல் தள்ளிபோவதால் சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பகம் பகுதியில் உள்ள வனக் குட்டைகள், ஏரிகள் மற்றும் நீா்நிலைகளில் தண்ணீா் குறைந்து வருகிறது. மழையின்றி வெப்பத்தின் தாக்கம் அதிகமாக இருப்பதால் வன விலங்குகள் தண்ணீா் தேடி அலைகின்றன.

மேலும், கிராமங்களுக்குள் புகுந்து விவசாயப் பயிா்களை சேதப்படுத்துகின்றன. கடந்த சில நாள்களாக வெப்பத்தின் தாக்கம் அதிகமாக இருப்பதால் கடம்பூா் மலைப் பகுதியில் வெப்பத்தால் யானைகள் நீா்நிலைகளை தேடிச் செல்கின்றன.

கடம்பூரை அடுத்த குரும்பூா் மலைக் கிராமத்தில் வெப்பத்தின் தாக்கத்தால் காட்டு யானை வன ஓடையில் தண்ணீரில் நின்று தும்பிக்கையால் தண்ணீரை வாரி இறைத்து உடலில் ஊற்றி வெப்பத்தை தணிக்கும் காட்சியை அவ்வழியாக சென்ற வாகன ஓட்டிகள் ஞாயிற்றுக்கிழமை படம் பிடித்து சமூக வலைதளங்களில் பகிா்ந்துள்ளனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

திருவாடானையில் குடிநீரில் கழிவு நீா் கலக்கும் அபாயம்

திருவாடானையில் குடிநீரில் கழிவு நீா் கலக்கும் அபாயம்

உடுமலை, அமராவதி வனங்களில் தண்ணீருக்காக அலையும் யானைகள்!

உடுமலை, அமராவதி வனங்களில் தண்ணீருக்காக அலையும் யானைகள்!

ஜல்ஜீவன் திட்டத்துக்காக மடைமாற்றப்பட்ட காவிரி நீா்: விவசாயிகள் கவலை

ஜல்ஜீவன் திட்டத்துக்காக மடைமாற்றப்பட்ட காவிரி நீா்: விவசாயிகள் கவலை

தில்லியில் வீசிய கடும் தூசுப் புயல் - புகைப்படங்கள்

தில்லியில் வீசிய கடும் தூசுப் புயல் - புகைப்படங்கள்

விடியோக்கள்

வெளியானது 'நீ செல்' பாடல்!

வெளியானது 'நீ செல்' பாடல்!

வெளியானது மண்டாடி ப்ரோமோ பாடல் !

வெளியானது மண்டாடி ப்ரோமோ பாடல் !

சமணர் படுகையில் அமைச்சர் ராஜ்மோகன் ஆய்வு | TVK

சமணர் படுகையில் அமைச்சர் ராஜ்மோகன் ஆய்வு | TVK

பரபரப்பில் நாடாளுமன்றம்: என்ன செய்யப் போகிறது திமுக? | Congress | BJP

பரபரப்பில் நாடாளுமன்றம்: என்ன செய்யப் போகிறது திமுக? | Congress | BJP