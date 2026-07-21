Dinamani
தில்லியில் சிஜேபியின் போராட்டத்தில் பங்கேற்கத் தயார்! - மமதா பானர்ஜிசென்னையில் கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியினர் போராட்டம்! நீட் தேர்வு அறவே கூடாது என்பதுதான் சமரசமற்ற, உறுதியான நிலைப்பாடு: தவெக!தனியார் மருத்துவமனைக்கு மாற்றப்பட்டார் சோனம் வாங்சுக்!பிரதமர் வீடு அருகே போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட ராகுல் காந்தி, அகிலேஷ் யாதவ் கைது!ராகுல் காந்தி, பிரியங்கா காந்தி உள்ளிட்ட காங்கிரஸ் கட்சியினர் கைதுவீட்டு வசதி வாரியத் தலைவராக சிவா நியமனம்!
/
ஈரோடு

ஈரோடு ஜவுளி சந்தையில் மொத்த வியாபாரம் விறுவிறுப்பு

News image

ஜவுளி சந்தை! - கோப்புப் படம்

Updated On :22 ஜூலை 2026, 12:58 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ஈரோடு ஜவுளி சந்தையில் வெளிமாநில வியாபாரிகள் குவிந்ததால் மொத்த வியாபாரம் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்றது.

ஈரோட்டில் வாரந்தோறும் திங்கள்கிழமை இரவு முதல் செவ்வாய்க்கிழமை மாலை வரை ஜவுளி சந்தை கூடுகிறது. இந்த சந்தைக்கு ஈரோடு, திருப்பூா், நாமக்கல், கோவை, சேலம், கரூா் ஆகிய மாவட்டங்களில் இருந்து வரும் வியாபாரிகள் கடைகளை அமைத்து வியாபாரம் செய்கின்றனா்.

ஜவுளி உற்பத்தியாளா்கள் நேரடியாக வந்து கடைகள் அமைப்பதாலும், மொத்தமாக கொள்முதல் செய்யும் ஜவுளிகள் குறைந்த விலையில் கிடைப்பதாலும் தமிழ்நாடு மட்டுமின்றி கேரளம், கா்நாடகம், ஆந்திரம் உள்பட பல்வேறு மாநிலங்களில் இருந்தும் வியாபாரிகள் வந்து ஜவுளியை கொள்முதல் செய்கின்றனா்.

இந்நிலையில், ஈரோடு சென்ட்ரல் திரையரங்கு பகுதி, ஸ்டேட் வங்கி சாலை, காந்திஜி சாலை உள்ளிட்ட இடங்களில் திங்கள்கிழமை இரவு ஜவுளி சந்தை கூடியது. விடிய, விடிய நடந்த சந்தையில் வியாபாரிகள், பொதுமக்கள் வந்து ஜவுளியை ஆா்வமாக வாங்கி சென்றனா். தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து வியாபாரிகள் அதிக அளவில் வந்ததால் சில்லறை வியாபாரம் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்றது.

இதேபோல, வெளிமாநிலத்தில் இருந்தும் நூற்றுக்கணக்கான வியாபாரிகள் குவிந்ததால் மொத்த வியாபாரமும் வழக்கத்தைவிட விறுவிறுப்பாக நடைபெற்றது. ஆடி மாதம் தொடங்கியதை ஒட்டியும், ஆடி 18 பண்டிகையை முன்னிட்டும் வியாபாரம் களைகட்டியது.

இது குறித்து ஜவுளி வியாபாரிகள் கூறியதாவது: ஈரோடு ஜவுளி சந்தையில் கடந்த ஒரு மாதமாக வியாபாரம் மந்தமாக நடைபெற்றது. ஆனால், தற்போது ஆடி மாதம் தொடங்கியுள்ளதால் வியாபாரம் ஓரளவு விறுவிறுப்பாக நடைபெற்றது. தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்தும், வெளிமாநிலங்களில் இருந்தும் வியாபாரிகள் வழக்கத்தைவிட அதிகமாக வந்ததால் மொத்த வியாபாரம் 40 சதவீதமும், சில்லறை வியாபாரம் 45 சதவீதமும் நடைபெற்றது. இனி வரக்கூடிய நாள்களிலும் வியாபாரம் அதிகரிக்கும் என்றனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

குழித்துறை நகராட்சி அலுவலகத்தில் வியாபாரிகள் முற்றுகை

குழித்துறை நகராட்சி அலுவலகத்தில் வியாபாரிகள் முற்றுகை

கடலூரில் மாநகராட்சி அலுவலக வளாகத்தில் போராட்டம்: வியாபாரிகள் 40 போ் கைது

கடலூரில் மாநகராட்சி அலுவலக வளாகத்தில் போராட்டம்: வியாபாரிகள் 40 போ் கைது

ஈரோடு காய்கறி சந்தை சுங்கக் கட்டண வசூல் பிரச்னை: பேச்சுவாா்த்தை மீண்டும் தோல்வி

ஈரோடு காய்கறி சந்தை சுங்கக் கட்டண வசூல் பிரச்னை: பேச்சுவாா்த்தை மீண்டும் தோல்வி

ஈரோடு ஜவுளி சந்தையில் விற்பனை விறுவிறுப்பு

ஈரோடு ஜவுளி சந்தையில் விற்பனை விறுவிறுப்பு

விடியோக்கள்

ஜனநாயகத்தின் மீது தவெகவிற்கு நம்பிக்கை இல்லை - கனிமொழி | TVK | DMK

ஜனநாயகத்தின் மீது தவெகவிற்கு நம்பிக்கை இல்லை - கனிமொழி | TVK | DMK

ஜன நாயகன் படம் உருவானது எப்படி? இயக்குநர் H. Vinoth பேட்டி!

ஜன நாயகன் படம் உருவானது எப்படி? இயக்குநர் H. Vinoth பேட்டி!

பதவியோகம் தரும் ராமபிரான்! | Kumbakonam Ramaswamy Temple | திருக்கோயில் வலம்

பதவியோகம் தரும் ராமபிரான்! | Kumbakonam Ramaswamy Temple | திருக்கோயில் வலம்

அண்ணாமலையிடமிருந்து BJP க்கு திரும்புகிறார்கள் | CM Vijay | TVK | Sumathi Megavarnam | Annamalai

அண்ணாமலையிடமிருந்து BJP க்கு திரும்புகிறார்கள் | CM Vijay | TVK | Sumathi Megavarnam | Annamalai