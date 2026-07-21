Dinamani
தில்லியில் சிஜேபியின் போராட்டத்தில் பங்கேற்கத் தயார்! - மமதா பானர்ஜிசென்னையில் கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியினர் போராட்டம்! நீட் தேர்வு அறவே கூடாது என்பதுதான் சமரசமற்ற, உறுதியான நிலைப்பாடு: தவெக!தனியார் மருத்துவமனைக்கு மாற்றப்பட்டார் சோனம் வாங்சுக்!பிரதமர் வீடு அருகே போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட ராகுல் காந்தி, அகிலேஷ் யாதவ் கைது!ராகுல் காந்தி, பிரியங்கா காந்தி உள்ளிட்ட காங்கிரஸ் கட்சியினர் கைதுவீட்டு வசதி வாரியத் தலைவராக சிவா நியமனம்!
/
ஈரோடு

சத்தியமங்கலத்தில் பழங்குடியின நலத் துறை தொடக்கப் பள்ளி ஆசிரியா்களுக்கு திறன் மேம்பாட்டுப் பயிற்சி

News image

பழங்குடியின நலத் துறை தொடக்கப் பள்ளி ஆசிரியா்களுக்கான பயிற்சி முகாமைத் தொடங்கிவைத்து பேசிய  மாவட்ட ஆதிதிராவிடா், பழங்குடியினா் நலத் துறை அலுவலா் சுடலை மணி.

Updated On :22 ஜூலை 2026, 12:28 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சத்தியமங்கலம், ஜூலை 21: சத்தியமங்கலம் ராகவேந்திரா பள்ளியில் பழங்குடியின நலத் துறை தொடக்கப் பள்ளி ஆசிரியா்களுக்கான திறன் மேம்பாட்டுப் பயிற்சி செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.

ஈரோடு, கோவை, நீலகிரி, திருச்சி, திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி, தேனி உள்ளிட்ட 10 மாவட்டங்களைச் சோ்ந்த பள்ளி ஆசிரியா்களுக்கு பழங்குடியினா் நலத் துறை மற்றும் மதி பவுண்டேஷன் சாா்பில் நடைபெற்ற இந்தப் பயிற்சி முகாமை ஆதிதிராவிடா் மற்றும் பழங்குடியினா் நலத் துறை அலுவலா் சுடலை மணி தொடங்கிவைத்தாா். வட்டாட்சியா் ரவி சங்கா், சுடா் இயக்குநா் நடராஜ் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.

கருத்தாளா்கள் அஜிதா பாரதி, பால் ஷியாம்பாக், நவீன்குமாா் ஆகியோா் அடிப்படை எழுத்தறிவு மற்றும் எண்ணறிவு, சமூக உணா்வு சாா் கற்றல், ஒலியியல் மூலம் வாசிப்புத் திறன் மேம்பாடு, மாணவா் மையக் கற்றல், வகுப்பறை மேலாண்மை மற்றும் மாணவா் ஈடுபாட்டு உத்திகள், தொடா்ச்சியான மதிப்பீடு மற்றும் கற்றல் கண்காணித்தல், செயல்முறை விளக்கங்கள், கலந்துரையாடல் உள்ளிட்ட பல்வேறு தலைப்புகளில் பயிற்சி அளித்தனா்.

இதில், 10 மாவட்டங்களைச் சோ்ந்த 255 பழங்குடியின நலத் துறை தொடக்கப் பள்ளி ஆசிரியா்கள் கலந்துகொண்டனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

குறவன் இனத்தை பழங்குடியினா் பட்டியலில் சோ்க்க வேண்டும்: மாவட்ட கூட்டத்தில் கோரிக்கை

குறவன் இனத்தை பழங்குடியினா் பட்டியலில் சோ்க்க வேண்டும்: மாவட்ட கூட்டத்தில் கோரிக்கை

புதுச்சேரியில் 2,000 மாணவா்களுக்கு திறன் மேம்பாட்டுப் பயிற்சி: வெ.வைத்திலிங்கம் எம்.பி. அறிவுறுத்தல்

புதுச்சேரியில் 2,000 மாணவா்களுக்கு திறன் மேம்பாட்டுப் பயிற்சி: வெ.வைத்திலிங்கம் எம்.பி. அறிவுறுத்தல்

பேராசிரியா்களுக்கான 5 நாள் திறன் மேம்பாட்டுப் பயிற்சி நிறைவு

பேராசிரியா்களுக்கான 5 நாள் திறன் மேம்பாட்டுப் பயிற்சி நிறைவு

விவசாயிகளுக்கு திறன் மேம்பாட்டுப் பயிற்சிகள்

விவசாயிகளுக்கு திறன் மேம்பாட்டுப் பயிற்சிகள்

விடியோக்கள்

ஜனநாயகத்தின் மீது தவெகவிற்கு நம்பிக்கை இல்லை - கனிமொழி | TVK | DMK

ஜனநாயகத்தின் மீது தவெகவிற்கு நம்பிக்கை இல்லை - கனிமொழி | TVK | DMK

ஜன நாயகன் படம் உருவானது எப்படி? இயக்குநர் H. Vinoth பேட்டி!

ஜன நாயகன் படம் உருவானது எப்படி? இயக்குநர் H. Vinoth பேட்டி!

பதவியோகம் தரும் ராமபிரான்! | Kumbakonam Ramaswamy Temple | திருக்கோயில் வலம்

பதவியோகம் தரும் ராமபிரான்! | Kumbakonam Ramaswamy Temple | திருக்கோயில் வலம்

அண்ணாமலையிடமிருந்து BJP க்கு திரும்புகிறார்கள் | CM Vijay | TVK | Sumathi Megavarnam | Annamalai

அண்ணாமலையிடமிருந்து BJP க்கு திரும்புகிறார்கள் | CM Vijay | TVK | Sumathi Megavarnam | Annamalai