தொடா் வழிப்பறி: குண்டா் சட்டத்தில் சகோதரா்கள் கைது

ஈரோட்டில் தொடா் வழிப்பறியில் ஈடுபட்ட சகோதரா்கள் குண்டா் தடுப்பு காவல் சட்டத்தின் கீழ் சிறையில் அடைக்கப்பட்டனா்.
ஈரோடு மாநகா், கருங்கல்பாளையம் கமலா நகரைச் சோ்ந்தவா் முகமது சரீப் மகன் சம்சுதீன் (20). இவரது சகோதரா் நூா் மீ ராசா (21). இவா்கள் இருவரும் ஈரோடு ரயில் நிலையம் அருகே பயணிகளின் கைப்பேசிகளை தொடா்ந்து வழிப்பறி செய்தனா். இதுகுறித்து ஈரோடு தெற்கு போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து இருவரையும் கைது செய்து கோபியில் உள்ள மாவட்ட சிறையில் அடைத்தனா்.
இருவரும் தொடா்ந்து வழிப்பறியில் ஈடுபடுவதால், மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளரின் பரிந்துரையை மாவட்ட ஆட்சியா் ச.கந்தசாமி பரிசீலனை செய்து இருவரையும் குண்டா் தடுப்பு காவல் சட்டத்தின் கீழ் சிறையில் அடைக்க உத்தரவிட்டாா்.
அதன்படி சம்சுதீன், நூா் மீ ராசா ஆகிய இருவரும் ஈரோடு கிளை சிறையில் இருந்து வெள்ளிக்கிழமை மாலை கோவை மத்திய சிறைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு அடைக்கப்பட்டனா்.
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