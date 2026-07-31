பெருந்துறை பகுதியில் அனுமதியின்றி தங்கி இருந்த வங்கதேசத்தை சோ்ந்த 4 பேரை பெருந்துறை போலீஸாா் புதன்கிழமை பிடித்து முகாமிற்கு அனுப்பிவைத்தனா்.
ஈரோடு மாவட்டம், பெருந்துறையை அடுத்த, பணிக்கம்பாளையத்தில் போலீஸாா் புதன்கிழமை சோதனை மேற்கொண்டனா். அப்போது அங்கு, அனுமதியின்றி தங்கி இருந்ததாக வங்கதேசத்தைச் சோ்ந்த 4 பேரை போலீஸாா் பிடித்து வந்து விசாரித்தனா்.
விசாரணையில் அவா்கள், வங்கதேச நாட்டைச் சோ்ந்த ஹாசன் ஹபீ(30), ராஜுஹுசைன் (30), ராஜுகாஹி (30), கோபி சா்தாா் (39) என்பதும், இவா்கள் பணிக்கம்பாளையத்தில் உள்ள தனியாா் நிறுவனங்களில் கூலி வேலை செய்து வந்ததும் தெரியவந்தது. விசாரணைக்கு பின் அவா்களை திருச்சி முகாமுக்கு அனுப்பிவைத்தனா்.
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