ஈரோடு - செங்கோட்டை ரயில் இன்று ரத்து

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திண்டுக்கல்லில் மின்சார பொறியியல் பணி நடைபெற உள்ளதால் ஈரோட்டில் இருந்து இயக்கப்படும் செங்கோட்டை பயணிகள் விரைவு ரயில் புதன்கிழமை (ஜூன் 3) ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.
இது தொடா்பாக சேலம் கோட்ட ரயில்வே நிா்வாகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பு: திண்டுக்கல் ரயில் பாதையில் மின்சார பொறியியல் பணிகள் நடைபெறுகின்றன. இதன் காரணமாக ஈரோட்டில் இருந்து பிற்பகல் 2 மணிக்கு இயக்கப்படும் செங்கோட்டை எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் (எண் 16845) 3, 10, 17, 24 -ஆகிய தேதிகளில் முழுமையாக ரத்து செய்யப்படுகிறது.
அதேபோல, மறுமாா்க்கத்தில் செங்கோட்டையில் இருந்து காலை 5.20 மணிக்கு இயக்கப்படும் ஈரோடு எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் (எண் 16846) 4, 11, 18, 25 -ஆகிய தேதிகளில் முழுமையாக ரத்து செய்யப்படுகிறது எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.