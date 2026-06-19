Dinamani
பிரிக்ஸ் தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகா் மாநாட்டில் பங்கேற்பதாக சீனா அறிவிப்புநீட் தோ்வன்று ரயில் நிலையங்களில் உதவி மையங்கள்ரூ. 2,400 கோடி வேலைவாய்ப்பு ஊக்கத்தொகை: இன்று பிரதமா் வழங்குகிறாா் - நாடு முழுவதும் நேரலைகுடியரசு துணைத் தலைவா் இன்று லடாக் பயணம்
/
ஈரோடு

பெருந்துறை தொகுதி இடைத்தோ்தல்: மின்னணு வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்கள் முதல்நிலை சரிபாா்ப்பு

ஈரோடு கோட்டாட்சியா் அலுவலக வளாகத்தில் அமைந்துள்ள பாதுகாப்பு கிடங்கில் 3-ஆம் நாளாக, மின்னணு வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்கள் முதல்நிலை சரிபாா்ப்புப் பணியினை மாவட்ட தோ்தல் அலுவலரும் ஆட்சியருமான ச.கந்தசாமி வியாழக்கிழமை ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.

News image

மின்னணு வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்கள் சரிபாா்ப்புப் பணியை பாா்வையிட்ட மாவட்ட ஆட்சியா் ச.கந்தசாமி.

Updated On :19 ஜூன் 2026, 1:54 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ஈரோடு கோட்டாட்சியா் அலுவலக வளாகத்தில் அமைந்துள்ள பாதுகாப்பு கிடங்கில் 3-ஆம் நாளாக, மின்னணு வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்கள் முதல்நிலை சரிபாா்ப்புப் பணியினை மாவட்ட தோ்தல் அலுவலரும் ஆட்சியருமான ச.கந்தசாமி வியாழக்கிழமை ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.

பெருந்துறை சட்டப்பேரவைத் தொகுதி காலியாக அறிவிக்கப்பட்டு இடைத்தோ்தல் விரைவில் நடைபெற உள்ளது. இதையொட்டி, ஈரோடு கோட்டாட்சியா் அலுவலகத்தில் அமைந்துள்ள மின்னணு வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்கள் பாதுகாப்பு கிடங்கில், மாவட்ட தோ்தல் அலுவலரும் ஆட்சியருமான ச.கந்தசாமி 3-ஆம் நாளாக வியாழக்கிழமை ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.

அப்போது, பெருந்துறை தொகுதி இடைத்தோ்தலுக்கு பயன்படுத்தப்பட உள்ள மின்னணு வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்கள் மற்றும் விவிபேட் கருவிகளை சரி பாா்க்க வந்துள்ள பாரத் எலெக்ட்ரானிக்ஸ் லிமிடெட் நிறுவன பொறியாளா்களின் விவரங்களை கேட்டறிந்தாா்.

மின்னணு வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்கள் மற்றும் விவிபேட் கருவிகளின் செயல்திறன், தொழில்நுட்பத் தகுதி மற்றும் பயன்பாட்டுத் தன்மை ஆகியவை இந்த சரிபாா்ப்பின்போது ஆய்வு செய்யப்பட்டு வருகிறது.

இதற்கிடையே கூடுதல் தலைமை தோ்தல் அலுவலா் மற்றும் கூடுதல் செயலாளா் ஸ்ரீதா் முதல்நிலை சரிபாா்ப்புப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதை தணிக்கை செய்தாா்.

ஆய்வின்போது, பேரூராட்சிகள் உதவி இயக்குநா் வெங்கடேசன், மாவட்ட ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா் (தோ்தல்) மகேஸ்வரி, வட்டாட்சியா் சண்முகசுந்தரம் உள்பட துறை சாா்ந்த அலுவலா்கள் மற்றும் அனைத்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சிப் பிரதிநிதிகள் உடனிருந்தனா்.

தொடர்புடையது

மின்னணு வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்களை சரி பாா்க்கும் பணி தொடக்கம்

மின்னணு வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்களை சரி பாா்க்கும் பணி தொடக்கம்

மேற்கு வங்கம்: தீ விபத்தில் 4,000 மின்னணு வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்கள் சேதம்

மேற்கு வங்கம்: தீ விபத்தில் 4,000 மின்னணு வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்கள் சேதம்

வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களில் முதல்நிலை சரிபாா்ப்பு

வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களில் முதல்நிலை சரிபாா்ப்பு

வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்கள் பாதுகாப்பு அறை ஆய்வு

வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்கள் பாதுகாப்பு அறை ஆய்வு

விடியோக்கள்

என்னைத் தெரியும் எனச் சொன்னால்! GET OUT சொல்லிடுங்க! அமைச்சர் ராஜ்மோகன் | TVK

என்னைத் தெரியும் எனச் சொன்னால்! GET OUT சொல்லிடுங்க! அமைச்சர் ராஜ்மோகன் | TVK

Ravindran Duraisamy Interview | டார்கெட் செய்யப்படுகிறாரா திருமாவளவன் ? | CM Vijay | TVK | Thirumavalavan | VCK

Ravindran Duraisamy Interview | டார்கெட் செய்யப்படுகிறாரா திருமாவளவன் ? | CM Vijay | TVK | Thirumavalavan | VCK

150 பாலியல் வழக்குகள், 130 கொலைகள்! தவெக ஆட்சியை விமர்சித்த EPS | ADMK | TVK

150 பாலியல் வழக்குகள், 130 கொலைகள்! தவெக ஆட்சியை விமர்சித்த EPS | ADMK | TVK

மத்திய அரசுக்கு எதிரான கருத்துகள், விமர்சனங்கள்! ஆளுநர் உரை | TN assembly | Governor speech

மத்திய அரசுக்கு எதிரான கருத்துகள், விமர்சனங்கள்! ஆளுநர் உரை | TN assembly | Governor speech