ஈரோடு கோட்டாட்சியா் அலுவலக வளாகத்தில் அமைந்துள்ள பாதுகாப்பு கிடங்கில் 3-ஆம் நாளாக, மின்னணு வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்கள் முதல்நிலை சரிபாா்ப்புப் பணியினை மாவட்ட தோ்தல் அலுவலரும் ஆட்சியருமான ச.கந்தசாமி வியாழக்கிழமை ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.
பெருந்துறை சட்டப்பேரவைத் தொகுதி காலியாக அறிவிக்கப்பட்டு இடைத்தோ்தல் விரைவில் நடைபெற உள்ளது. இதையொட்டி, ஈரோடு கோட்டாட்சியா் அலுவலகத்தில் அமைந்துள்ள மின்னணு வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்கள் பாதுகாப்பு கிடங்கில், மாவட்ட தோ்தல் அலுவலரும் ஆட்சியருமான ச.கந்தசாமி 3-ஆம் நாளாக வியாழக்கிழமை ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.
அப்போது, பெருந்துறை தொகுதி இடைத்தோ்தலுக்கு பயன்படுத்தப்பட உள்ள மின்னணு வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்கள் மற்றும் விவிபேட் கருவிகளை சரி பாா்க்க வந்துள்ள பாரத் எலெக்ட்ரானிக்ஸ் லிமிடெட் நிறுவன பொறியாளா்களின் விவரங்களை கேட்டறிந்தாா்.
மின்னணு வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்கள் மற்றும் விவிபேட் கருவிகளின் செயல்திறன், தொழில்நுட்பத் தகுதி மற்றும் பயன்பாட்டுத் தன்மை ஆகியவை இந்த சரிபாா்ப்பின்போது ஆய்வு செய்யப்பட்டு வருகிறது.
இதற்கிடையே கூடுதல் தலைமை தோ்தல் அலுவலா் மற்றும் கூடுதல் செயலாளா் ஸ்ரீதா் முதல்நிலை சரிபாா்ப்புப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதை தணிக்கை செய்தாா்.
ஆய்வின்போது, பேரூராட்சிகள் உதவி இயக்குநா் வெங்கடேசன், மாவட்ட ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா் (தோ்தல்) மகேஸ்வரி, வட்டாட்சியா் சண்முகசுந்தரம் உள்பட துறை சாா்ந்த அலுவலா்கள் மற்றும் அனைத்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சிப் பிரதிநிதிகள் உடனிருந்தனா்.