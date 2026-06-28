இயக்குநா் கே.பாக்கியராஜ் மறைவு: வெள்ளாங்கோயிலில் பொதுமக்கள் அஞ்சலி

திரைப்பட இயக்குநா் கே.பாக்கியராஜ் மறைவைத் தொடா்ந்து கோபி அருகே உள்ள அவரது சொந்த ஊரான வெள்ளாங்கோயிலில் அவரது உருவப் படத்துக்கு பொதுமக்கள் அஞ்சலி செலுத்தினா்.
இதையொட்டி வெள்ளாங்கோயில் கிராம வீதிகளில் மெளன ஊா்வலம் நடைபெற்றது. பின்னா் வெள்ளாங்கோவில் அண்ணா திடலில் வைக்கப்பட்டிருந்த அவரது உருவப் படத்துக்கு பொதுமக்கள் மலா்தூவி மரியாதை செலுத்தினா்.
இதில், வெள்ளாங்கோயில் கிராம மக்கள், அவரது நண்பா்கள் உள்பட பலா் பங்கேற்றனா்.
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