ஈரோட்டில் மாற்றுத்திறானாளிகள் நலத் துறை சாா்பில் 67 பயனாளிகளுக்கு ரூ.68.20 லட்சம் மதிப்பீட்டில் இணைப்புச் சக்கரம் பொருத்தப்பட்ட இருசக்கர வாகனங்களை அமைச்சா் சு.முத்துசாமி வெள்ளிக்கிழமை வழங்கினாா்.
ஈரோடு மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலக வளாகத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற வீட்டு வசதித் துறை அமைச்சா் சு.முத்துசாமி, 67 பயனாளிகளுக்கு தலா ரூ.1.01 லட்சம் மதிப்பில் மொத்தம் ரூ.68 லட்சத்து 20 ஆயிரத்து 600 மதிப்பீட்டில் இணைப்புச் சக்கரம் பொருத்தப்பட்ட இருசக்கர வாகனங்களை வழங்கினாா்.
கூட்டுறவு செயலி அறிமுகம்:
முன்னதாக ஈரோட்டில் நடைபெற்ற நிகழ்வில் மாவட்டத்தில் கடந்த ஐந்தாண்டுகளில் நடைபெற்ற சாதனைகள் மற்றும் திட்டங்கள் குறித்த ஆவணம் மற்றும் என் ஊா் என் கனவு திட்டத்தின் கீழ் இலக்கு 2030 உத்திகள் மற்றும் செயல் திட்ட ஆவணத்தை அமைச்சா் வெளியிட்டாா்.
தொடா்ந்து ஈரோடு மாவட்ட கூட்டுறவுத் துறையின் சாா்பில் உழ்ா்க்ங்ஸ்ரீா்ா்ல் கைப்பேசி செயலியின் சேவையை தொடங்கிவைத்தாா். யண்ள்ண்ா்ய் 2030 திட்டத்தின் கீழ் ஈரோடு மாவட்ட கூட்டுறவுத் துறையின் சேவைகளை உரிய தொழில்நுட்ப வசதிகளுடன் கூடிய கைப்பேசி செயலி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.
இந்த செயலியானது கூட்டுறவுத் துறையின் முதன்மையான சேவைகளை வளா்ந்துவரும் புதிய தொழில்நுட்ப வசதிகளுடன் மேம்படுத்த அறிமுகப்படுத்தபட்டது. மதிப்பு கூட்டப்பட்ட பொருள்கள், மருந்துகள், வேளாண் இயந்திரங்கள், கருவிகள் போன்ற துறையின் செயல்பாடுகளை பொதுமக்களுக்கு அவா்களின் இருப்பிடத்திலேயே தேவைகளுக்கேற்ப விரைவாக வழங்குவதே இந்த செயலியின் முதன்மை நோக்கம் என கூட்டுறவுத் துறை அலுவலா்கள் தெரிவித்தனா்.
இந்நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட ஆட்சியா் ச.கந்தசாமி, எம்எல்ஏ வி.சி.சந்திரகுமாா், மேயா் சு.நாகரத்தினம், துணை மேயா் செல்வராஜ், திட்ட இயக்குநா் (மாவட்ட ஊரக வளா்ச்சி முகமை) பிரியா, கூட்டுறவு சங்கங்களின் இணைப் பதிவாளா் ப.கந்தராஜா, மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலா் பூபதி உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.
