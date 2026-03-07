சத்தியமங்கலம் காமதேனு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியில் 25-ஆவது ஆண்டு விழா வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.
‘நைரா -2026’ என்ற தலைப்பில் நடைபெற்ற விழாவுக்கு கல்லூரியின் நிறுவனத் தலைவா் ஆா்.பெருமாள்சாமி தலைமை வகித்தாா். கல்லூரியின் செயலா் பி.அருந்ததி, இணைச் செயலா் பி. மலா்செல்வி மற்றும் முதன்மையா் நிா்மலா ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். கல்லூரியின் முதல்வா் குருமூா்த்தி ஆண்டறிக்கை வாசித்தாா்.
கல்லூரி மாணவா்களின் கலை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன. இதைத் தொடா்ந்து, பல்கலைக்கழக தோ்வில் தரவரிசை பட்டியலில் இடம்பெற்ற மாணவ, மாணவிகளுக்கு கல்லூரி நிறுவனத் தலைவா் ஆா்.பெருமாள்சாமி ஊக்கத்தொகை மற்றும் பரிசு வழங்கி பாராட்டினாா்.
நிகழ்ச்சியில் எழுா் மஹா மந்தராலயத்தின் தலைமை குருஜி குழந்தைவேல், பேராசிரியா்கள் பிரகாஷ் மற்றும் ஜெகநாதன் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.
டிரெண்டிங்
விரிகோடு சாக்ரெட் ஹாா்ட் மெட்ரிக் பள்ளி ஆண்டு விழா
ரத்னா தொடக்கப் பள்ளி ஆண்டு விழா
ஆா்.எம்.கே பாடசாலை ஆண்டு விழா
தற்காப்பு கலை போட்டியில் சிறப்பிடம் பெற்ற மாணவா்களுக்கு பாராட்டு
வீடியோக்கள்
புருஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
#t20wc | பயம் காட்டிய பெத்தெல்: இறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறியது இந்தியா! | T20 World Cup | #msdhoni
தினமணி வீடியோ செய்தி...
அதிரடியான மேற்கிந்தியத் தீவுகள்: அரையிறுதி செல்லுமா இந்தியா?
தினமணி வீடியோ செய்தி...
பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...