தாளவாடி மலைப் பகுதியில் தக்காளி விலை தொடா் சரிவு

தாளவாடி மலைப் பகுதியில் தக்காளி கொள்முதல் விலை கிலோ ரூ.4-ஆக சரிந்துள்ளதால் விவசாயிகள் கவலை அடைந்துள்ளனா்.
தமிழக- கா்நாடக மாநில எல்லையில் உள்ள தாளவாடி, பனகஹள்ளி, தொட்டகாஜனூா், பாரதி நகா், கெட்டவாடி, தலமலை மற்றும் அருள்வாடி உள்ளிட்ட 50-க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களில் கத்திரி, வெண்டை, தக்காளி, சின்னவெங்காயம் ஆகியவற்றை விவசாயிகள் சாகுபடி செய்து வருகின்றனா். 3 மாதப் பயிரான தக்காளி சுமாா் 300 ஏக்கா் நிலப்பரப்பில் சாகுபடி செய்யப்பட்ட நிலையில், சில வாரங்களாக தக்காளி அறுவடைக்குத் தயாராக உள்ளது.
கோடை வெயில் என்பதால் தக்காளி 2 நாள்களுக்கு மேல் செடியிலேயே பழுத்துவிடும். தற்போது தக்காளியை அறுவடை செய்து வருகின்றனா். ஒரே நேரத்தில் தக்காளி அறுவடைக்கு வந்துள்ளதால் தக்காளி விலை கடுமையாக சரிந்துள்ளது. கடந்த மாதம் கொள்முதல் விலை கிலோ ரூ.12 வரை இருந்த நிலையில், வெள்ளிக்கிழமை தக்காளி விலை கிலோவுக்கு ரூ.4-ஆக சரிந்துள்ளது. தக்காளி உற்பத்தி செலவு ரூ.15-ஆக இருப்பதால் விவசாயிகளுக்கு நஷ்டம் ஏற்பட்டுள்ளதாக தாளவாடி விவசாயிகள் தெரிவித்தனா்.
டிரெண்டிங்
முட்டைக்கோஸ் கிலோ ரூ.2-க்கு விற்பனை: விவசாயிகள் கவலை
வாழைத் தோட்டத்துக்குள் புகுந்த காட்டு யானையை விரட்டிய வனத் துறையினா்
தக்காளி வரத்து அதிகரிப்பு: விலை கடும் சரிவு; விவசாயிகள் கவலை
தாளவாடி அருகே காட்டு யானை தாக்கி விவசாயி உயிரிழப்பு
வீடியோக்கள்
புருஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
#t20wc | பயம் காட்டிய பெத்தெல்: இறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறியது இந்தியா! | T20 World Cup | #msdhoni
தினமணி வீடியோ செய்தி...
அதிரடியான மேற்கிந்தியத் தீவுகள்: அரையிறுதி செல்லுமா இந்தியா?
தினமணி வீடியோ செய்தி...
பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...