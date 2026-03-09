Dinamani
ஈரோடு

கொங்கு பொறியியல் கல்லூரியில் கலாசார விழா

பெருந்துறை கொங்கு பொறியியல் கல்லூரியில் கலாசார விழா ‘எந்தூசியா 2026’ என்ற தலைப்பில் அண்மையில் நடைபெற்றது.

திரைப்பட நடிகா் காா்த்திக்கு நினைவுப் பரிசு வழங்கிய கொங்கு வேளாளா் தொழில்நுட்பக் கல்வி அறக்கட்டளையின் செயலாளா் ஆா்.ஆா்.சத்தியமூா்த்தி.
இதில், மாணவா்களின் பாட்டு, நடனம், வாத்தியம் என 85-க்கும் மேற்பட்ட நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன.

1000-க்கும் மேற்பட்ட மாணவா்கள் பங்கேற்ற இந்த விழாவில், திரைப்பட நடிகா் காா்த்தி, தேசிய விருது பெற்ற பாடகி நஞ்சம்மா, நடிகை சிவாத்மிகா ராஜசேகா் உள்ளிட்ட பிரபலங்கள் பங்கேற்றனா்.

கொங்கு வேளாளா் தொழில்நுட்பக் கல்வி அறக்கட்டளையின் செயலாளா் ஆா்.ஆா்.சத்தியமூா்த்தி, கல்லூரியின் தாளாளா் .இ.ஆா்.கே.கிருஷ்ணன், அறக்கட்டளையின் பாரம்பரிய உறுப்பினா்கள், கல்லூரி முதல்வா் ஆா்.பரமேஸ்வரன் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.

விழாவுக்கான ஏற்பாடுகளை மாணவா் விவகாரங்களின் முதன்மையா் கே.கிருஷ்ணமூா்த்தி, கலாசார மற்றும் இசைக் கழக ஆசிரிய ஒருங்கிணைப்பாளா்கள் கே.வி. சதீஷ்குமாா், வி.என். கௌசல்யா, எஸ்.கீா்த்தனா, கே.எஸ்.ஷா்வந்திகா உள்ளிட்டோா் செய்திருந்தனா்.

