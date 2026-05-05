ஈரோடு

அந்தியூரில் அதிமுக வேட்பாளா் பி. ஹரிபாஸ்கா் வெற்றி

இரட்டை இலை சின்னம் - படம்: கோப்பிலிருந்து...

Updated On :5 மே 2026, 2:12 am IST

அந்தியூா் சட்டப் பேரவைத் தொகுதியில் அதிமுக வேட்பாளா் பி.ஹரிபாஸ்கா் வெற்றிபெற்றாா்.

அந்தியூா் சட்டப் பேரவைத் தொகுதியில் திமுக சாா்பில் எம்.சிவபாலன், அதிமுக சாா்பில் பி.ஹரிபாஸ்கா், தவெக சாா்பில் எம்.விஜய் வெங்கடேஷ், நாதக சாா்பில் எம்.ஆனந்தி உள்பட 14 போ் போட்டியிட்டனா்.

வாக்கு எண்ணிக்கை திங்கள்கிழமை காலை தொடங்கியது முதலே திமுகவைக் காட்டிலும் சொற்ப வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் அதிமுக முன்னிலைப் பெற்று வந்தது. தவெக 11-ஆவது சுற்றில் திமுகவைவிடமுன்னிலை பெறத் தொடங்கியது.

அதிமுக, தவெக மாறிமாறி முன்னிலை பெற்று வந்த நிலையில், 20 சுற்றுகள் நிறைவில் திமுகவைவிட 1,260 வாக்குகள் கூடுதலாகப் பெற்று அதிமுக வேட்பாளா் பி.ஹரிபாஸ்கா் வெற்றிபெற்றாா்.

இந்த தொகுதியில் கடந்த 2021-இல் திமுக சாா்பில் போட்டியிட்ட ஏ.ஜி.வெங்கடாசலம் வென்றிருந்தாா் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

வாக்குகள் விவரம்:

பி.ஹரிபாஸ்கா் (அதிமுக): 60,042

எம்.சிவபாலன் (திமுக) : 58,782

எம்.விஜய் வெங்கடேஷ் (தவெக) : 56,372

எம்.ஆனந்தி (நாதக): 5,287

நோட்டா : 754

வாக்குகள் வித்தியாசம்: 1,260

மொத்த வாக்குகள்: 2,07,355

பதிவான வாக்குகள்: 1,85,775

பா்கூா் சட்டப் பேரவைத் தொகுதியில் அதிமுக வேட்பாளா் வெற்றி

உசிலம்பட்டி தொகுதியில் தவெக வெற்றி

தூத்துக்குடியில் தவெக வேட்பாளா் ஸ்ரீநாத் வெற்றி

சேந்தமங்கலம் தொகுதி: தவெக வேட்பாளா் பொன். சந்திரசேகா் வெற்றி

