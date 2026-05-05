ஈரோடு மேற்குத் தொகுதியில் அமைச்சா் சு.முத்துசாமியை வீழ்த்திய தவெக வேட்பாளா்

தவெக வேட்பாளா் கே.கே. ஆனந்த் மோகன்

Updated On :5 மே 2026, 2:43 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ஈரோடு மேற்கு சட்டப் பேரவைத் தொகுதியில் அமைச்சா் சு.முத்துசாமியை வீழ்த்தி தவெக வேட்பாளா் கே.கே.ஆனந்த் மோகன் வெற்றி பெற்றாா்.

ஈரோடு மேற்குத் தொகுதியில் திமுக, தவெக, நாதக உள்பட 13 போ் போட்டியிட்டனா். இந்தத் தொகுதிக்கான வாக்கு எண்ணிக்கை ஈரோடு அரசு பொறியியல் கல்லூரி வளாகத்தில் திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது.

முதல் சுற்றிலிருந்து தவெக வேட்பாளா் கே.கே.ஆனந்த் மோகன் முன்னிலை வகித்தாா். திமுக வேட்பாளா் சு.முத்துசாமி இரண்டாம் இடத்திலும், தமாகா வேட்பாளா் எம்.யுவராஜா மூன்றாம் இடத்திலும் இருந்தனா்.

இறுதியில் அமைச்சா் சு.முத்துசாமியைவிட 22,250 வாக்குகள் கூடுதலாகப் பெற்று தவெக வேட்பாளா் கே.கே.ஆனந்த் மோகன் முதல் வெற்றியைப் பதிவு செய்தாா்.

இந்தத் தொகுதியில் கடந்த 2021 தோ்தலில் திமுக சாா்பில் சு.முத்துசாமி வெற்றிபெற்று அமைச்சரானாா் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

வாக்குகள் விவரம்:

கே.கே.ஆனந்த் மோகன் (தவெக):96,836

சு.முத்துசாமி (திமுக): 74,586

எம்.யுவராஜா (பாஜக): 38,185

ந.விஜய் (நாதக):8,124

நோட்டா:1,257

வித்தியாசம்-22,250.

வேட்பாளா்கள் எண்ணிக்கை 13

மொத்த வாக்குகள்: 2,50,177

பதிவான வாக்குகள்: 2,22,182

துறைமுகத்தில் 3 -ஆவது முறையாக அமைச்சா் பி.கே. சேகா்பாபு வெற்றி!

விஜய் vs உதயநிதி: மாறிய களம் | TVK Vijay |
