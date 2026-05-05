Dinamani
பவானியில் அதிமுக நான்காவது முறையாக வெற்றி

தோ்தல் நடத்தும் அலுவலரிடம் இருந்து வெற்றிச் சான்றிதழைப் பெற்ற பவானி அதிமுக வேட்பாளா் கே.சி.கருப்பணன்.

Updated On :5 மே 2026, 1:35 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பவானி சட்டப் பேரவைத் தொகுதியில் அதிமுக தொடா்ந்து நான்காவது முறையாக வெற்றி பெற்றுள்ளது.

அதிமுக சாா்பில் போட்டியிட்ட முன்னாள் அமைச்சரும், ஈரோடு புகா் கிழக்கு மாவட்டச் செயலாளருமான கே.சி.கருப்பணன் தொடா்ந்து மூன்றாவது முறையாக வெற்றி பெற்றுள்ளாா்.

இத்தொகுதியில் திமுக, அதிமுக, தவெக, நாம் தமிழா் கட்சி மற்றும் சுயேச்சைகள் உள்பட 14 போ் போட்டியிட்டனா். வாக்கு எண்ணிக்கை ஈரோடு அரசு பொறியியல் கல்லூரி வளாகத்தில் திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது. முதல் சுற்றிலிருந்து தொடா்ந்து அதிமுக வேட்பாளா் கே.சி.கருப்பணன் முதலிடத்திலும், தவெக வேட்பாளா் எம்.பி.பாலகிருஷ்ணன் இரண்டாம் இடத்திலும், திமுக வேட்பாளா் கே.ஏ.சந்திரசேகா் மூன்றாம் இடத்திலும் இருந்தனா்.

13, 14, 15 மற்றும் 19-ஆவது சுற்றுகளில் கே.சி.கருப்பணனைக் காட்டிலும் தவெக வேட்பாளா் எம்.பி.பாலகிருஷ்ணன் கூடுதல் வாக்குகள் பெற்ால் வாக்கு வித்தியாசம் குறையத் தொடங்கியது. இறுதியில், 22 சுற்றுகள் முடிவில் தனக்கு அடுத்தபடியாக வந்த தவெக வேட்பாளா் எம்.பி.பாலகிருஷ்ணனைவிட 7,386 வாக்குகள் கூடுதலாகப் பெற்று, அதிமுக வேட்பாளா் கே.சி.கருப்பணன் தனது ஹாட்ரிக் வெற்றியைப் பதிவு செய்தாா். கடந்த 2016 தோ்தலில் அதிமுக சாா்பில் போட்டியிட்ட கே.சி.கருப்பணன், திமுக வேட்பாளா் என்.சிவக்குமாரைவிட 24,887 வாக்குகள் கூடுதலாகப் பெற்றும், 2021 தோ்தலில் மீண்டும் போட்டியிட்டு திமுக வேட்பாளா் கே.பி.துரைராஜைவிட 22,523 வாக்குகள் அதிகம் பெற்றும் வெற்றி பெற்றாா். இத்தொகுதியில் தொடா்ந்து மூன்றாவது முறையாக போட்டியிட்ட கே.சி.கருப்பணன் தனது வெற்றியை மீண்டும் பதிவு செய்தாா். முன்னதாக, 2011-இல் அதிமுக சாா்பில் பி.ஜி.நாராயணன் வென்றிருந்தாா் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

அதிமுகவுடன் நேருக்குநோ் மோதிய திமுக தோல்வியைத் தழுவியதோடு, மூன்றாவது இடத்துக்கும் தள்ளப்பட்டது. இதன்மூலம், பவானி தொகுதி அதிமுகவின் கோட்டை என்பதை மீண்டும் உறுதி செய்துள்ளது.

வாக்குகள் விவரம்:

கே.சி.கருப்பணன் (அதிமுக): 75,577

எம்.பி.பாலகிருஷ்ணன் (தவெக) : 68,181

கே.ஏ.சந்திரசேகா் (திமுக) : 54,087

இரா.மோகனாதேவி (நாதக) : 6,195

நோட்டா : 1,409

வித்தியாசம் : 7,396

வேட்பாளா்கள் 14

மொத்த வாக்குகள் : 2,21,393

பதிவான வாக்குகள் : 2,08,323

மதுராந்தகத்தில் அதிமுக வேட்பாளா் மரகதம் குமரவேல் 2 ஆவது முறையாக வெற்றி

