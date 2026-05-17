ஈரோடு அரசு தலைமை மருத்துவமனையில் குழந்தையை தொட்டுக்கூட பாா்க்காமல் சிகிச்சை அளித்ததாக பெண்ணின் புகாரையடுத்து மருத்துவா்கள் கடவுளுக்கு சமமானவா்கள் முறையாக சிகிச்சை அளிக்கவேண்டும் என தவெக எம்எல்ஏ மருத்துவருக்கு வேண்டுகோள் விடுத்தாா்.
ஈரோடு அரசு தலைமை மருத்துவமனையில் ஈரோடு கிழக்குத் தொகுதி தவெக எம்எல்ஏ விஜய் பாலாஜி சனிக்கிழமை காலை திடீா் ஆய்வு மேற்கொண்டாா். இதில், அவசர சிகிச்சை பிரிவில் சிகிச்சை பெற்று வரும் நோயாளிகளுக்கு அளிக்கப்பட்டு வரும் சிகிச்சை குறித்து கேட்டறிந்தாா். உணவகத்தில் உணவை சாப்பிட்டு தரத்தை ஆய்வு செய்தாா். அப்போது அங்கு வந்த பெண், குழந்தையை தொட்டுக்கூட பாா்க்காமல் மருத்துவா் சிகிச்சையளிப்பதாக புகாா் தெரிவித்தாா்.
இதையடுத்து அப்பெண்ணுடன் மருத்துவரை சந்தித்த விஜய்பாலாஜி, ‘கடவுளுக்கு சமமானவா்களான நீங்கள் அலட்சியமாக செயல்படக்கூடாது’ எனக் கேட்டுக்கொண்டாா். இதையடுத்து மருத்துவா் அக்குழந்தையை பரிசோதனை செய்தாா். செவிலியா் மற்றும் தூய்மைப் பணியாளா்களின் கோரிக்கைகளைக் கேட்டறிந்த எம்எல்ஏ விஜய்பாலாஜி தூய்மைப் பணியாளா்களுடன் செல்ஃபி எடுத்துக் கொண்டாா்.
