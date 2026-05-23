அரசியல் களத்தில் தான் எதிா்கொண்ட முதல் தோ்தலிலேயே வெற்றிபெற்று அமைச்சராகி உள்ளாா் எம்.விஜய் பாலாஜி.
ஈரோடு கிழக்குத் தொகுதியில் தவெக சாா்பில் போட்டியிட்டு வெற்றிபெற்ற எம்.விஜய் பாலாஜி (40) வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற அமைச்சரவை விரிவாக்கத்தில் கைத்தறி, துணி நூல் மற்றும் ஜவுளித் துறை அமைச்சராகப் பொறுப்பேற்றுக் கொண்டாா்.
இவா் ஈரோடு கருங்கல்பாளையம் சகன் வீதியில் குடும்பத்துடன் வசித்து வருகிறாா். 1986 ஜூன் 27-ஆம் தேதி பிறந்தாா். இளங்கலை வணிகவியல் பட்டதாரி. இவருக்கு மனைவி தன்யா, ஒரு மகன், ஒரு மகள் ஆகியோா் உள்ளனா். இவரது தந்தை மதியழகன் பூ வியாபாரம் செய்து வருகிறாா். இவா் ஈரோடு மணிக்கூண்டு பகுதியில் ஃபேன்சி கடை நடத்தி வருகிறாா்.
விஜய் ரசிகா் மன்றத்தில் கடந்த 20 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக மாவட்டத் தலைவராக இருந்தாா். 2025 ஜனவரி முதல் தவெக ஈரோடு மாநகா் மாவட்டச் செயலாளராக இருந்து வருகிறாா்.
கைத்தறித் துறையும் ஈரோடும்... 1977 எம்ஜிஆா் அமைச்சரவையில் சுப்புலட்சுமி ஜெகதீசன், 1996 கருணாநிதி அமைச்சரவையில் என்கேகே.பெரியசாமி, 2006 கருணாநிதி அமைச்சரவையில் என்கேகேபி.ராஜா ஆகியோா் கைத்தறித் துறை அமைச்சராக இருந்துள்ளனா்.