The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி அலுவலகத்தில் கர்நாடக முதல்வர் சிவகுமார், அமைச்சர்கள் தர்னா!கர்நாடகத்தில் படிவம் 7-ஐ தவறாக பயன்படுத்தி வாக்காளர்களின் பெயர்கள் நீக்கம்!திருச்சி கிழக்கு உள்பட 5 தொகுதிகளில் இடைத்தேர்தலுக்கு தடை: தேதி குறிப்பிடாமல் தீர்ப்பு ஒத்திவைப்பு!காந்தி ஜெயந்தி: மெட்ரோ ரயில் சேவையில் நாளை மாற்றம்!பங்குச்சந்தை வீழ்ச்சி: சென்செக்ஸ் 500 புள்ளிகள் குறைந்தது!மடப்புரம் காவலாளி கொலை வழக்கில் போலீஸார் கைது: தீர்ப்பு ஒத்திவைப்பு!ஞானேஷ் குமார் பதவி விலக வேண்டும்! மும்பையில் நாளை போராட்டத்தைத் தொடங்கும் சிஜேபி!காஸாவில் தொடரும் அவலம்! இஸ்ரேலின் தாக்குதல்களில் 74,000-க்கும் அதிகமானோர் பலி! நடுவானில் கத்திக்குத்து சம்பவம்! தாக்கப்பட்ட இந்திய விமானியின் நிலை என்ன? - தூதரகம் தகவல்!

சென்னிமலை வட்டாரத்தில் குடிநீா் தரத்தின் பரிசோதனை முடிவுகளை வெளியிட தாமதம் ஏன்? - ஈ.ஆா். ஈஸ்வரன் கேள்வி

சென்னிமலை வட்டாரத்தில் குடிநீா் தரம் குறித்து நடத்தப்பட்ட பரிசோதனை முடிவுகளை வெளியிட தாமதம் ஏன் என்று கொமதேக பொதுச் செயலாளா் ஈ.ஆா். ஈஸ்வரன் கேள்வி எழுப்பி உள்ளாா்.

குடிநீர் - கோப்புப் படம்

Published On :

சென்னிமலை வட்டாரத்தில் குடிநீா் தரம் குறித்து நடத்தப்பட்ட பரிசோதனை முடிவுகளை வெளியிட தாமதம் ஏன் என்று கொமதேக பொதுச் செயலாளா் ஈ.ஆா். ஈஸ்வரன் கேள்வி எழுப்பி உள்ளாா்.

இது தொடா்பாக அவா் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை:

ஈரோடு மாவட்டம், சென்னிமலை வட்டாரத்துக்கு உள்பட்ட 12 ஊராட்சிகளில் பொதுமக்கள் பயன்படுத்தி வரும் ஆழ்துளைக் கிணறுகள் மற்றும் குடிநீா் ஆதாரங்களின் நீரின் தரத்தை பரிசோதிக்கும் நோக்கில், தமிழ்நாடு குடிநீா் வடிகால் வாரியம் சாா்பில், கடந்த 2025 ஆம் ஆண்டு நவம்பா் மற்றும் டிசம்பா் மாதங்களில், 200-க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் நீா் மாதிரிகள் சேகரிக்கப்பட்டதாகத் தெரிவிக்கப்படுகிறது.

இந்த மாதிரிகள் சேகரிக்கப்பட்டு சுமாா் 10 மாதங்கள் கடந்தும், அவற்றின் ஆய்வு முடிவுகள் மற்றும் அதிகாரப்பூா்வ ஆய்வறிக்கை சம்பந்தப்பட்ட ஊராட்சிகளுக்கும், பொதுமக்களுக்கும் முழுமையாக தெரிவிக்கப்படவில்லை என்ற குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.

குடிநீா் என்பது பொதுமக்களின் அடிப்படை தேவைகளில் ஒன்றாகும். குறிப்பாக கிராமப்புறங்களில் பெரும்பாலான குடும்பங்கள் ஆழ்துளைக் கிணறுகள் மற்றும் உள்ளூா் குடிநீா் ஆதாரங்களை நம்பியே வாழ்ந்து வருகின்றனா். எனவே, குடிநீா் மாதிரிகள் சேகரிக்கப்பட்ட பின்னா், அதன் தரம் குறித்த ஆய்வு முடிவுகள் உரிய காலத்திற்குள் பொதுமக்களுக்கு தெரிவிக்கப்படுவது மிகவும் அவசியமானதாகும்.

குடிநீரின் தரம் தொடா்பான ஆய்வு முடிவுகள் நீண்ட காலம் நிலுவையில் இருப்பது பொதுமக்களிடையே தேவையற்ற அச்சத்தையும், குழப்பத்தையும் ஏற்படுத்தக் கூடியதாகும்.

எனவே, தாமதமின்றி, அனைத்து ஆய்வு முடிவுகளையும் வெளியிட்டு, குடிநீரின் தரம் குறித்து பொதுமக்களுக்கு தெளிவான தகவலை வழங்குவதுடன், தேவையான இடங்களில் உடனடி தீா்வுக்கான நடவடிக்கைகளை மாவட்ட நிா்வாகமும், தமிழ்நாடு குடிநீா் வடிகால் வாரியமும் மேற்கொள்ள வேண்டும்.

மக்களுக்கு அடிப்படை குடிநீா் கூட சுத்தமாக தர முடியாத அரசு, ஏன் கிராம சபை கூட்டங்களை நடத்த வேண்டும் என்ற கேள்வி மக்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது. கிராம சபை கூட்டங்களுக்கு எதிா்ப்பு தெரிவித்து மக்கள் கொந்தளிப்புடன் இருக்கிறாா்கள். மக்களின் கோபத்தை அரசு புரிந்து கொண்டு நடவடிக்கைகளை துரித படுத்த வேண்டும் என்று அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளாா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

ஆசிரியர் சிறப்பு தகுதித் தேர்வு முடிவுகளை வெளியிட உயர்நீதிமன்றம் அனுமதி!

ஆசிரியர் சிறப்பு தகுதித் தேர்வு முடிவுகளை வெளியிட உயர்நீதிமன்றம் அனுமதி!

காங்கயத்தில் குடிநீரின் தரம் குறித்து ஆய்வு

காங்கயத்தில் குடிநீரின் தரம் குறித்து ஆய்வு

பள்ளிகளில் முகலாயா் வரலாற்றுக்கு ஏன் முக்கியத்துவம்? முதல்வா் ரேகா குப்தா கேள்வி

பள்ளிகளில் முகலாயா் வரலாற்றுக்கு ஏன் முக்கியத்துவம்? முதல்வா் ரேகா குப்தா கேள்வி

திருப்புகழ் குழு அறிக்கையை வெளியிட தயக்கம் ஏன்? அன்புமணி கேள்வி

திருப்புகழ் குழு அறிக்கையை வெளியிட தயக்கம் ஏன்? அன்புமணி கேள்வி

விடியோக்கள்

முதல்வர் பேச்சில் தடுமாற்றம்! நயினார் நாகேந்திரன்! | BJP | TVK

முதல்வர் பேச்சில் தடுமாற்றம்! நயினார் நாகேந்திரன்! | BJP | TVK

”மொதல்ல கேப்டனை அவர் நேரில் பார்த்திருக்காரா?” பிரேமலதா விஜயகாந்த் | DMDK | TVK

”மொதல்ல கேப்டனை அவர் நேரில் பார்த்திருக்காரா?” பிரேமலதா விஜயகாந்த் | DMDK | TVK