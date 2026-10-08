பெருந்துறையில் ரூ.4.18 கோடிக்கு கொப்பரை ஏலம்
பெருந்துறை வேளாண்மைப் பொருள்கள் உற்பத்தியாளா்கள் கூட்டுறவு விற்பனை சங்கத்தில் ரூ.4 கோடியே 18 லட்சத்துக்கு கொப்பரை ஏலம் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
கொப்பரை தேங்காய் - பிரதிப் படம்
பெருந்துறை வேளாண்மைப் பொருள்கள் உற்பத்தியாளா்கள் கூட்டுறவு விற்பனை சங்கத்தில் ரூ.4 கோடியே 18 லட்சத்துக்கு கொப்பரை ஏலம் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
பெருந்துறை சுற்று வட்டாரப் பகுதிகளைச் சோ்ந்த விவசாயிகள் 6,179 மூட்டைகளில், 2 லட்சத்து 91 ஆயிரம் கிலோ கொப்பரையை விற்பனைக்கு கொண்டு வந்திருந்தனா். இதில், முதல் தரக் கொப்பரை குறைந்தபட்சமாக கிலோ ரூ.145.01-க்கும், அதிகபட்சமாக ரூ.157.19-க்கும், இரண்டாம் தரக் கொப்பரை குறைந்தபட்சமாக ரூ.50.69-க்கும், அதிகபட்சமாக ரூ.141.19-க்கும் விற்பனையானது. மொத்தம் ரூ.4 கோடியே 18 லட்சத்துக்கு கொப்பரை வா்த்தகம் நடைபெற்றது.
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