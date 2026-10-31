பவானியில் மூளைச்சாவு அடைந்த பட்டதாரி இளைஞரின் உடல் உறுப்புகள் தானம்
பவானியில் உடற்பயிற்சிக் கூடத்தில் மயங்கி விழுந்ததில் மூளைச்சாவு ஏற்பட்ட பொறியியல் பட்டதாரி இளைஞரின் உடல் உறுப்புகள் சனிக்கிழமை தானமாக வழங்கப்பட்டன.
நிா்மல்குமாா்.
பவானியில் உடற்பயிற்சிக் கூடத்தில் மயங்கி விழுந்ததில் மூளைச்சாவு ஏற்பட்ட பொறியியல் பட்டதாரி இளைஞரின் உடல் உறுப்புகள் சனிக்கிழமை தானமாக வழங்கப்பட்டன.
ஈரோடு மாவட்டம், பவானி அருகே உள்ள வரதநல்லூா், சின்னப்பெரிச்சிபாளையம், புதூரைச் சோ்ந்தவா் ராஜு மகன் நிா்மல்குமாா் (34). பொறியியல் பட்டதாரி. இவருக்கு மனைவி, ஒரு மகன், மகள் உள்ளனா்.
தனியாா் கட்டுமான நிறுவனத்தில் பணியாற்றி வந்த இவா், கடந்த சில நாள்களுக்கு முன்பு பவானியில் உள்ள உடற்பயிற்சிக் கூடத்தில் பயிற்சியின்போது மயங்கி விழுந்தாா்.
ஈரோடு தனியாா் மருத்துவமனையில் முதலுதவி சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு, கோவையில் உள்ள தனியாா் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில், சனிக்கிழமை மூளைச்சாவு அடைந்தாா்.
இதுகுறித்து, பெற்றோா் மற்றும் உறவினா்களிடம் தெரிவிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து, நிா்மல்குமாரின் உடல் உறுப்புகளை தானமாக அளிக்க குடும்பத்தினா் முன்வந்தனா். இதில் நுரையீரல், கல்லீரல், சிறுநீரகங்கள் மற்றும் இதயத்தின் முக்கிய உறுப்புகள் தானமாக அளிக்கப்பட்டன.
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