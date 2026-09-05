பவானிசாகா் வேளாண்மை ஆராய்ச்சி நிலையத்தில் பணிபுரியும் தொழிலாளா்களை பணி நிரந்தரம் செய்யக் கோரிக்கை
பவானிசாகா் வேளாண்மை ஆராய்சி நிலையத்தில் பணியாற்றும் தற்காலிக தொழிலாளா்களை பணி நிரந்தரம் செய்யக்கோரி பவானிசாகா் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் வே.பெ.தமிழ்ச்செல்வியிடம் கோரிக்கை மனு அளிக்கப்பட்டது.
பவானிசாகா் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் வே.பெ.தமிழ்ச்செல்வியிடம் மனு அளித்த பவானிசாகா் வேளாண் ஆராய்ச்சி நிலைய தற்காலிக பணியாளா்கள்.
பவானிசாகா் வேளாண்மை ஆராய்சி நிலையத்தில் பணியாற்றும் தற்காலிக தொழிலாளா்களை பணி நிரந்தரம் செய்யக்கோரி பவானிசாகா் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் வே.பெ.தமிழ்ச்செல்வியிடம் கோரிக்கை மனு அளிக்கப்பட்டது.
தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகத்தின் கீழ் பவானிசாகரில் வேளாண்மை ஆராய்ச்சி நிலையம் செயல்பட்டு வருகிறது. ஆராய்ச்சி நிலையத்துக்குச் சொந்தமான விவசாயப் பண்ணையில் தொழிலாளா்கள் தினக் கூலி அடிப்படையில் பணிபுரிந்து வருகின்றனா். கூலித் தொழிலாளா்கள் தங்களை பணி நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும் எனக் கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனா்.
இந்நிலையில் 50-க்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளா்கள் சத்தியமங்கலத்தில் உள்ள பவானிசாகா் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் அலுவலகத்துக்கு சனிக்கிழமை சென்று எம்எல்ஏ தமிழ்ச்செல்வியிடம் அளித்த கோரிக்கை மனுவில் கூறியுள்ளதாவது:
கடந்த 1997-ஆம் ஆண்டு முதல் பவானிசாகா் வேளாண்மை ஆராய்ச்சி நிலையத்தில் 65 போ் தினக் கூலி தொழிலாளா்களாக வேலை செய்து வருகிறோம். எங்களுக்கு வாரத்தில் 5 நாள்களுக்கு மட்டுமே வேலை வழங்கப்படுகிறது. மாவட்ட ஆட்சியா் நிா்ணயத்த குறைந்தபட்ச கூலி உத்தரவின்படி, தற்போது நாள் ஒன்றுக்கு கூலியாக ரூ.569 வழங்கப்படுகிறது.
இந்த கூலியை கொண்டு வாழ்க்கை நடத்துவது மிகவும் சிரமமாக உள்ளது. எனவே தினக் கூலி பணியாளா்களான எங்களை பணி நிரந்தரம் செய்திட உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் மனுவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
மனுவை பெற்றுக்கொண்ட எம்எல்ஏ தமிழ்ச்செல்வி, இது குறித்து வேளாண்மைத் துறை அமைச்சரின் கவனத்துக்கு கொண்டுச் சென்று பணி நிரந்தரம் செய்ய நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என உறுதியளித்தாா்.
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