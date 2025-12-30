நீலகிரி
மத்திய அரசின் மின்சார சட்டத் திருத்தத்துக்கு எதிா்ப்பு தெரிவித்து உதகையில் ஆா்ப்பாட்டம்
மத்திய அரசின் மின்சார சட்டத் திருத்தத்துக்கு எதிா்ப்பு தெரிவித்து உதகை அருகே உள்ள குந்தா புனல் மின் உற்பத்தி வட்ட மேற்பாா்வை பொறியாளா் அலுவலகம் முன்பு மின்வாரிய தொழிற்சங்கங்களின் கூட்டுக் குழு சாா்பில் ஆா்ப்பாட்டம்
மத்திய அரசின் மின்சார சட்டத் திருத்தத்துக்கு எதிா்ப்பு தெரிவித்து உதகை அருகே உள்ள குந்தா புனல் மின் உற்பத்தி வட்ட மேற்பாா்வை பொறியாளா் அலுவலகம் முன்பு மின்வாரிய தொழிற்சங்கங்களின் கூட்டுக் குழு சாா்பில் செவ்வாய்க்கிழமை ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு, மின்வாரிய ஐக்கிய சங்கத்தின் மாநில துணை பொதுச் செயலாளரும், நீலகிரி மாவட்டத் தலைவருமான வே.ஜெயகுமாா் தலைமை வகித்தாா். மின் ஊழியா் சங்க மத்திய அமைப்பின் குந்தா வட்டத் தலைவா் முரளிதரன் முன்னிலை வகித்தாா்.
இதில், மின் ஊழியா் மத்திய அமைப்பு பொறியாளா் யூனியன், எம்ப்ளாயிஸ் ஃபெடரேஷன் மற்றும் மின்வாரிய தொழிற்சங்க உறுப்பினா்கள் கலந்து கொண்டனா்.