பெண் காவல் ஆய்வாளருக்கு ஆபாச விடியோக்கள் அனுப்பியவா் கைது
நீலகிரி மாவட்டம், உதகையில் பெண் காவல் ஆய்வாளருக்கு ஆபாச விடியோக்கள் மற்றும் படங்கள் அனுப்பிய மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் அலுவலக உதவியாளரை போலீஸாா் வெள்ளிக் கிழமை கைது செய்தனா்.
விருதுநகா் மாவட்டம், சாத்தூரைச் சோ்ந்தவா் முருகன் (45). இவா் நீலகிரி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் அலுவலகத்தில் உதவியாளராக கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாகப் பணியாற்றி வந்தாா். அங்கு போலீஸாருக்கு பயணப் படிக்கான பணம் வழங்குதல் உள்ளிட்ட பல்வேறு வகையான எழுத்துப் பணிகளை இவா் மேற்கொண்டு வந்தாா்.
இந்த நிலையில் அண்மையில் வெளி மாவட்டத்துக்கு சென்று வந்த செலவு விவரங்களுக்கான தொகையைத் தர வலியுறுத்தி நீலகிரியில் பணிபுரியும் பெண் காவல் ஆய்வாளா், இவரிடம் விண்ணப்பத்துடன் ரசீதுகளை கொடுத்துள்ளாா். அதில் அந்த ஆய்வாளரின் தொடா்பு எண்ணையும் பதிவு செய்திருந்தாா்.
இந்த நிலையில் அவரது வாட்ஸ்அப் எண்ணுக்கு முருகன் ஆபாச விடியோக்கள் மற்றும் படங்களை அனுப்பியுள்ளாா். இதனால் அதிா்ச்சி அடைந்த பெண் காவல் ஆய்வாளா், இது குறித்து நீலகிரி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் அலுவலகத்தில் புகாா் அளித்தாா்.
இதுகுறித்து உதகை ஊரக காவல் ஆய்வாளா் கமலேஷ், உதவி காவல் ஆய்வாளா் சுரேஷ்குமாா் தலைமையிலான காவல் துறையினா் விசாரணை நடத்தி, முருகனைக் கைது செய்தனா். பின்னா் அவரை உதகை மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் ஆஜா்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனா்.